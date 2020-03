Sudca Lindtner sľuboval v kauze Carlton sudcovi Sklenkovi úplatok. Tvrdí vyšetrovateľ

Sľúbil sudcovi Vladimírovi Sklenkovi bližšie nešpecifikovaný úplatok so slovami „vedia sa veľmi dobre a veľkoryso odmeniť“. Napísal vyšetrovateľ v uznesení o obvinenom sudcovi Davidovi Lindtnerovi.

Národná kriminálna agentúra urobila v stredu akciu s názvom Búrka. Spolu obvinili 18 ľudí medzi nimi sudcov, advokátov a ďalšiu osobu. Obvinený je aj väzobne stíhaný v kauze televízne zmenky Marian Kočner. O razii ako prvá informovala televízia Markíza na svojom webe, následne ďalšie médiá a až napokon aj polícia na svojom facebooku.

Tridsať skutkov za dva roky

Podľa uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré mám k dispozícii z justičného prostredia ide o korupčné prípady na bratislavských súdoch, prípady zasahovania do nezávislosti súdu, zneužívanie právomoci verejného činiteľa i prípady marenia spravodlivosti. Celkovo ide až o 30 skutkov z obdobia od leta 2016 do leta 2018.

V uznesení sa spomína meno dnes už bývalého podpredsedu Okresného súdu Bratislava 1 Vladimíra Sklenku, ten však medzi obvinenými nie je. Z toho vyplýva, že zrejme spolupracuje s políciu a vypovedá proti Kočnerovi i bývalým kolegom a ďalším.

Veľkorysé odmenenie

David Lindtner sa nedávno vzdal funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava 3, prerušil si výkon funkcie sudcu a stal sa advokátom. Stalo sa to po tom, čo portál Postoj.sk zverejnil jeho komunikáciu cez Threemu s Marianom Kočnerom.

„Komunikácia s ľuďmi ma napĺňa a obohacuje môj pohľad na svet. Denne mám desiatky hovorov alebo sms správ a množstvo ľudí ma kontaktuje, aby som im povedal svoj právny názor. A ja som rád, keď sa oň ľudia zaujímajú,“ vysvetľoval Lindtner denníku SME, prečo ste s ním riešil prípad podnikateľa Ladislava Bašternáka, kauzu objednávky vraždy Sylvie Volzovej, či dokonca sudcov z jeho súdov

Podľa uznesenia o vznesení obvinenia Lindtner ešte v roku 2017 ponúkal úplatok v kauze hotela Carlton sudcovi Vladimírovi Sklenkovi. Stať sa to malo v priestoroch bratislavského justičného paláca. Išlo o spory medzi podnikateľom Erikom Mikurčíkom a spoločnosťou Carlton Property, ktoré riešili na Okresnom súde Bratislava 1.

„ ...Sľúbil sudcovi JUDr. Vladimírovi Sklenkovi bližšie nešpecifikovaný úplatok so slovami „vedia sa veľmi dobre a veľkoryso odmeniť“ za to, že tento ako podpredseda daného súdu z titulu svojej funkcie bude pôsobiť na zákonných sudcov, ktorým boli pridelené vyššie uvedené súdne konania a to na základe priamych pokynov od JUDr. Davida Lindtnera a v prospech Erika Mikurčíka,“ napísal vyšetrovateľ v uznesení.

O Carltone aj v Threeme

Ešte vo februári portál Postoj.sk upozornil na komunikáciu Kočnerovej Threemy, ktorá sa týkala sporu o hotel Carlton. „Po dôkladnejšom porovnaní konverzácie s vývojom udalostí v kauze Carlton je zrejmé, že relatívne veľká časť debaty medzi Sklenkom, Kočnerom a Jankovskou sa týka práve tohto prípadu,“ uviedol v článku Fero Múčka.

Podľa Postoj.sk komunikácia v Threeme je pritom zaznamenávaná až od jesene 2017, teda v čase, keď spor o Carlton bežal už rok a z ich konverzácie je zrejmé, že sa o veci bavia už dlhšie pred týmto dátumom, teda správ bolo viac.

Postoj.sk tiež pripomenul, že pred viac ako dvoma rokmi médiá informovali o spore spoločníkov hotela Carlton. Jednu stranu sporu nazvali „eseťáci“, pretože ide o dvoch partnerov softvérovej firmy Eest. Išlo o záležitosť dvoch zo šiestich spolumajiteľov tejto firmy. Druhú stranu sporu tvoril realitný obchodník Erik Mikurčík a jeho manželka Zuzana Kalmanová.

V roku 2016 Mikurčík a eseťáci získali hotel Carlton od Američana Erica Assimakopoulosa. Zdroje zabezpečili Maroš Grund a Rudolf Hrubý, spolumajitelia Esetu, a to hlavne vo forme pôžičky a vybavením dofinancovania od VÚB. Celkovo v sume 59 miliónov eur.

Grund bol dávnejší známy Mikurčíka, dodnes majú spoločnú inú firmu. Cez Maroša Grunda prišiel do projektu aj Rudolf Hrubý. Technicky sa vstup udial tak, že Hrubý a Grund kúpili podiely v jednej staršej Mikurčíkovej firme ADS Property, ktorá potom vlastnila firmu Carlton Property, ktorá vlastnila hotel. Približne o rok nato nastali nezhody, ktoré sa postupne zmenili na kolotoč desiatok obchodných aj trestnoprávnych sporov. Nastala vojna o Carlton.

Príbeh sa podľa Postoj.sk začal dotýkať aj Kočnera a sudcu Sklenku, ktorý síce žiadnu vec ohľadom Carltonu nerozhodoval, no je zrejmé, že vec ho zaujímala a „riešil“ ju.

Sklenka v komunikácii podľa Postoj.sk pôsobí, akoby mal vybavovať veci na súde v prospech jednej strany. Zároveň Kočnera informuje, že nie je sám, kto takto koná a že na jeho súde, ako aj na krajskom súde v Bratislave pracujú v prospech jednej strany aj ďalší sudcovia.

Hrozí mu dva až päť rokov

Sudcu môže obviniť iba prokurátor generálnej prokuratúry. Tento prípad dozoruje Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý je jej súčasťou. Obvinenie voči sudcovi sa podľa Trestného poriadku doručuje aj ministrovi spravodlivosti. Súhlas na väzobné stíhanie sudcu dáva Ústavný súd SR, očakávať sa dá vo štvrtok. V prípade, že dá súhlas, bude o väzbe bude rozhodovať sudca Špecializovaného trestného súdu.

Keďže Lindtner má „iba“ prerušený výkon funkcie sudcu, naďalej sa na neho nazerá ako na sudcu a na jeho väzobné stíhanie je potrebný spomínaný súhlas Ústavného súdu SR.

V prípade dokázania viny na súde hrozí podľa Trestného zákona dva až päť rokov.

Zoznam obvinených

Marian Kočner: zasahovanie do nezávislosti súdu, podplácanie

Ladislav Mojžiš (podnikateľ): podplácanie

Eva Timár Myjavcová (advokátka, správkyňa konkurznej podstaty) : zasahovanie do nezávislosti súdnictva

Miroslav Mojto (advokát): podplácanie

Miriam Repáková (bývalá sudkyňa) : zneužívanie právomoci verejného činiteľa

Monika Jankovská (bývalá štátna tajomníčka MS SR, sudkyňa Krajský súd v Bratislave – dočasne pozastavený výkon funkcie): prijímanie úplatku, podplácanie

Andrea Haitová (sudkyňa, Krajský súd v Bratislave): podplácanie

Dušan Srogončík (sudca, Okresný súd Bratislava 5): zneužívanie právomoci verejného činiteľa

Zuzana Maruniaková (sudkyňa, Okresný súd Bratislava 5) : prijímanie úplatku, zneužívanie právomoci verejného činiteľa

Denisa Cviková (sudkyňa, Okresný súd Bratislava 1) : prijímanie úplatku

Jarmila Urbancová (podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR, poverená vedením súdu) : podplácanie

Ľuboš Sádovský (expredseda Krajského súdu v Bratislave): zasahovanie do nezávislosti súdu

Eugen Palásthy (sudca, Krajský súd v Bratislave) : prijímanie úplatku

Richard Molnár (sudca, Krajský súd v Bratislave): podplácanie

Katarína Bartalská (sudkyňa, Okresný súd Bratislava 1) : prijímanie úplatku

Gabriela Buľunášová (sudkyňa, Okresný súd Bratislava 1): prijímanie úplatku

David Lindtner (expredseda súdu, sudca, Okresný súd Bratislava 3- prerušený výkon funkcie): podplácanie

Angela Balázsová (sudkyňa, Okresný súd Bratislava 1): zasahovanie do nezávislosti súdu