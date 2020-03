Po obvinenom z drogovej kauzy súdnej uradníčky pátra polícia

Zdroje z prostredia organizovaného zločinu hovoria, že drogy mohli byť distribuované aj medzi osobami z justície. Obvinená je súdna úradníčka aj údržbár z ministerstva spravodlivosti. Muž, ktorý partiu organizoval ušiel.

Sudca Okresného súdu Bratislava 5 Roman Benedikovič rozhodol, že vyššiu súdnu úradníčku Veroniku Šumichrastovú, ďalšiu ženu a údržbára z ministerstva spravodlivosti budú stíhať vo väzbe. Stalo sa tak ešte 9. marca. Päť dní predtým ich zadržali policajti z Národnej kriminálnej agentúry pri akcii s názvom Veža. Úradníčke našli 200 gramov kokaínu v hodnote 20-tisíc eur. Hlavného obvineného Ladislava Liptáka sa zadržať nepodarilo a je na úteku. Podľa polície práve on drogovú trestnú činnosť organizoval.

"Po obvinenom bolo vyhlásené pátranie, no vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa k jeho priebehu bližšie vyjadrovať nebudeme," uviedol hovorca policajné prezídia Michal Slivka. Na webowej stránke ministerstva vnútra už zverejnili aj jeho celého meno, fotografiu a informáciu, že pátrajú po jeho pobyte.

Ladislav Lipták (PZ)

Súd zatiaľ však zatykač nevydal. Znamená to, že ak by Liptáka napríklad kontrolovali policajti v zahraničí, nemohli by ho zadržať a slovenským orgánom by iba oznámili, kde a kedy ho kontrolovali.

V minulosti sa takto policajtom prešmykol napríklad aj jeden zo šéfov sýkorovcov Martin Bihári. Vo februári 2010 pred raziou ušiel do Egypta, následne sa vrátil do Európy, skontrolovali ho na letisku v Nemecku, v Stuttgarte. Museli ho však pustiť, zatykač v tom čase ešte vydaný nebol. Súd ho vydal až o pár dní neskôr. Na úteku bol Bihári potom niekoľko rokov. Zadržali ho až v októbri 2015 v Českej republike.

Táto informácia stojí za pozornosť z dôvodu, že v prípade Liptáka a spol. drogy mali byť podľa polície na Slovensko dovážané z cudziny, z Holandska na tu ich distribuovali k dílerom i konzumentom.

"V predmetnej trestnej veci nebolo doposiaľ požiadané o vydanie zatýkacieho rozkazu, avšak u jedného z obvinených sa v súčasnosti zisťuje splnenie podmienok na takýto procesný postup," povedal hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Matej Izakovič o prípade Liptáka.

Veronika Šumichrastová bola v čase zadržania vyššia súdna úradníčka na Okresnom súde Bratislava 1 na obchodnom úseku. Tam pôsobili Miriam Repáková a Denisa Cviková,ktoré sú aktuálne stíhané v korupčnej kauze a vypovedá proti ním bývalý podpredseda tohto súdu Vladimír Sklenka.

Šumichrastová je už medzičasom od piatka v súvislosti s obvinením postavená mimo služby. Mimochodom jej dnes už nebohý otec bol prokurátor generálnej prokuratúry.

Šumichrastová aj ďalšia obvinená podali proti rozhodnutiu o väzbe sťažnosť. „Predmetná vec bola odvolaciemu (sťažnostnému) Krajského súdu v Bratislave doručená dňa 24. marca. Príslušný senát vo veci rozhodne v zákonnej lehote, piatich pracovných dní,“ informoval hovorca súdu Pavol Adamčiak.

Obvinený údržbár sa priznal a sťažnosť proti väzbe nepodal. Doteraz bol päťkrát súdne trestaný, naposledy ho odsúdili za drogovú trestnú činnosť na sedem a pol roka a bol podmienečne prepustený.

Podľa informácií, ktoré som získala z prostredia organizovaného zločinu sa nedá vylúčiť, že drogy mohli byť distribuované aj medzi známymi postavami bratislavskej justície a ich priateľmi.