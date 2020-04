Sudca Molár patril medzi vybavovačov, tvrdí najvyšší súd. Usvedčuje ho iba Sklenka

Exsudca Vladimír Sklenka vypovedal o sudcovi Richardovi Molnárovi detaily, ktoré by si nevymyslel ani slušný prozaik. Patril medzi vybavovačov. Uplácať by mohol aj bez taláru. Takto najvyšší súd vysvetlil prečo patrí do väzby.

Senát najvyššieho súdi zložený z predsedu Martina Bargela a sudcov Pavla Farkaša a Martiny Zeleňakovej na neverejnom ešte 20. marca 2020 rozhodoval o sťažnostiach prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry a obvinených v korupčnej kauze v justícii voči uzneseniu Špecializovaného trestného súdu.

Bývalá štátna tajmníčka Monika Jankovská, sudcovia Eugen Palášthy, Denisa Cviková, Richard Molnár a advokát Miroslav Mojto ostali vo väzbe. Zároveň rozšírili u Jankovskej dôvody väzby aj o preventívnu (pokračovaciu) väzbu a u obvineného Palášthyho nezistil existenciu dôvodu preventívnej (pokračovacej) väzby. Teraz je už k dispozícii aj uznesenie a teda písomné odôvodnenie.

Sudcu Krajského súdu v Bratislave Richarda Molnára usvedčuje výlučne iba svedok Vladimír Sklenka, ktorý je bývalým sudcom Okresného súdu Bratislava 1. Vlani v decembri sa vzdal funkcie sudcu a v januári tohto roka mu policajti urobili domovú prehliadku a on začal spolupracovať s políciou a prokuratúrou. Priznáva sa k vlastnej trestnej činnosti a vypovedá proti Marianovi Kočnerovi aj bývalým kolegom.

Peniaze v igelitke pred Justičákom Sudca Krajského súdu v Bratislave Richard Molnár sa podľa prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry Valérie Simonovej dopustil korupčného správania v kauze Vodári. Istá spoločnosť žalovala Slovenský vodohospodársky podnik o viac ako 14 miliónov eur. Za firmu mal lobovať Marian Kočner, pričom ponúkal úplatok Sklenkovi, ktorý vo veci rozhodoval. Depozit vo výške 100- tisíc eur mal na neho čakať u sudkyne Andrei Haitovej, sestry bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej. Sklenku mal ale potom kontaktovať Molnár a začal ho presviedčať, nech spor rozhodne pre Slovenský vodohospodársky podnik, za úplatok 20 tisíc eur. Sudca s tým mal napokon súhlasiť. Na naliehanie Jankovskej Sklenka pojednávanie odročil. Molnár mu vraj ale nakoniec priniesol na USB kľúči vypracovaný rozsudok. Sklenka ho mal použiť a rozhodnúť v prospech Slovenského vodohospodárskeho podniku. Molnár následne pred Justičným palácom v Bratislave dal igelitku, v ktorej bola kniha a v nej 20- tisíc eur. Molnár je obvinený z prečinu podplácania.

Molnár v sťažnosti proti vzatiu do väzby uviedol, že zo žiadneho jeho správania nie je preukázané akékoľvek konanie smerujúce k mareniu objasňovania trestnej činnosti, práve naopak, pri svojej výpovedi pravdivo opísal všetky skutočnosti a uviedol som aj mená osôb, ktoré by mohli napomôcť k objasneniu trestnej činnosti.

K dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti sa vyjadril, že skutky sú postavené výlučne na tvrdeniach svedka Sklenku, ktorý už nie je sudcom. Tiež pripomenul, že a sám učinil rozhodnutie, že sa vzdáva funkcie sudcu a teda je vylúčené, aby mohol pokračovať v trestnej činnosti kladenej mu za vinu, pretože skutky sú postavené tak, že som mal pôsobiť podplácaním na sudcu a teda nie je možné v takejto trestnej činnosti pokračovať. Samotnú väzbu považuje za neproporcionálnu, keďže je stíhaný za prečin.

Neurčitý skutok a nelogická výpoveď Sklenku

Molnár sa odvolával ja na to, že nemôže slúžiť na jeho neprospech to, že som uviedol údaje, ktoré boli pre orgány činné v trestnom konaní neznáme, pretože prvý skutok je formulovaný s neurčitými skutočnosťami a práve on svojou výpoveďou dopomohol k objasneniu skutočností, ktoré by mohli viesť k ustáleniu skutkového deja (to ešte neznamená, že ide o trestný čin).

„Pri druhom skutku je treba poznamenať, že tento skutok je z pohľadu výpovede svedka Sklenku nelogický a nemajúci oporu v žiadnych iných dôkazoch, pretože zo spisu je zrejmé, že v danej veci Sklenka mal mať k dispozícii 100- tisíc eur v depozite ako úplatok na rozhodnutie v prospech žalobcu, pričom ja som mu mal údajne odovzdať úplatok 20 – tisíc eur na prospech štátneho podniku- nik a ničím nepreukázal, že ktokoľvek z tohto podniku mal dať k dispozícii takéto finančné prostriedky,“ bránil sa Molnár.

Je podľa neho nepredstaviteľné, že by odovzdával takúto sumu peňazí Sklenkovi priamo pred budovou Justičného paláca pod kamerami a ešte k tomu aj za prítomnosti trestnej osoby, pričom ju identifikoval pri svojej výpovedi sa spomína v uznesení a nič nebránilo tomu, aby bol vypočutý ešte pred vznesením obvinenia.

Žiadal najvyšší súd, aby uznesenie o väzbe Špecializovaného trestného súdu zrušil a prepustil ho na slobodu, alebo prijal nahradenie väzby dôveryhodnou osobou, ktoré súdu priložil. Bol ochotný podrobiť sa primeraným povinnostiam a obmedzeniam, ktoré mu určí súd, vrátane kontrole technickými prostriedkami.

Obavy z pokračovania

Z uznesenia najvyššieho súdu vyplýva, že sudca pre prípravné konanie zrozumiteľne a logicky odôvodnil prečo u obvineného ustálil dôvody kolúznej a pokračovacej väzby. Najvyšší súd si osvojil tieto závery a odkazuje na ne.

„Svedok k okolnostiam za ktorých mu obvinený Molnár odovzdal úplatok – 20- tisíc eur- uviedol také detaily, ktoré by si nevymyslel ani slušný prozaik a aj preto najvyšší súd zdôrazňuje, že nemá pochybnosti o pravdivosti tvrdení svedka, skonštatoval v uznesení predseda senátu najvyššieho súdu Martin Bargel. Za takejto dôkaznej situácie je podľa jeho zložité akceptovať argument obvineného Molnára, že: „vierohodnosť takého svedka je potrebné brať s určitou rezervou".

„Charakter trestnej činnosti - podplácanie (nie jedenkrát ale opakovane) zreteľne dokumentuje, že obvinený patril medzi sudcov, u ktorých „sa dá vybaviť" a práve preto jeho konanie a osobnostná skladba posudzované z hľadiska objektívnej konštelácie zahrňujúcej nielen osobu páchateľa, ale aj všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu sú tým, čo vyvoláva obavu z jeho nielen kolúznych ale aj pokračovacích aktivít v prípade, ak by nebol stíhaný väzobne,“ konštatuje senát.

To, že sa vzdal funkcie nestačí

Poznamenal, že konanie a správanie sa obvineného Molnára ako celok v spojení s potrebou opätovného vypočutia rozhodných svedkov po vznesení obvinenia a hrozbou ovplyvňovania „korunného" svedka Sklenku jednoznačne usvedčujúceho obvineného vyvoláva obavu, že menovaný by v prípade prepustenia z väzby na slobodu maril alebo sťažoval objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie akýmkoľvek kolúznym konaním.

„Okolnosť, že menovaný sa vzdal funkcie sudcu nevylučuje existenciu hrozby pokračovania v trestnej činnosti, pretože menovaný nie je stíhaný za zneužitie právomoci verejného činiteľa, ale za podplácanie, v ktorom môže pokračovať bez ohľadu na to či je sudcom alebo nie,“ napísal predseda senátu Bargel.

Záruka nepomohla, chýbali formality

Molnárovi nepomohlo ani to, že požiadal o nahradenie väzby zárukou dôveryhodnej osoby a priložil záruku za ďalšie správanie obvineného poskytnutú sudcom Krajského súdu v Bratislave Petrom Šamkom. Šamko bol síce sťažnostným súdom posúdený ako dôveryhodná osoba, pretože neboli zistené žiadne okolnosti, ktoré by bránili vysloveniu takéhoto záveru, ale jeho záruku neprijal.

Zdôraznil, že záruka dôveryhodnej osoby musí obsahovať ponuku za ďalšie správanie obvineného a za to, že obvinený sa na vyzvanie dostaví k policajtovi, prokurátorovi alebo na súd a že vždy vopred oznámi policajtovi, prokurátorovi alebo súdu vzdialenie z miesta pobytu. „Uvedené záruka neobsahuje a v záruke absentuje aj súhrn konkrétnych opatrení dôveryhodnej osoby, ktoré by dostatočne eliminovali obavu z kolúzneho a pokračovacieho konania obvineného. Už samotné formálne nedostatky ponúknutej záruky bránili najvyššiemu súdu v jej prijatí a preto nebolo nevyhnutné v ďalšom uvažovať o jej opodstatnenosti,“ vysvetlil senát najvyššieho súdu pod vedením Martina Bargela.