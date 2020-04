Sudkyňa z kauzy zmenky sa bála polície. Jankovská na ňu robila brutálny nátlak

Najvyšší súd konštatoval, že jednovetný a dvadsať slovný argument prokurátorky o existencii dôvodu preventívnej väzby u obvinenej Zuzany Maruniakovej nemohol za žiadnych okolností obstáť. Nevidel ani dôvody kolúznej väzby.

Najvyšší súd v senáte zloženom z predsedu Martina Bargela a sudcov Pavla Farkaša Martiny Zeleňakovej na verejnom zasadnutí ešte 19. marca vo veci sudkyne Zuzany Maruniakovej a podnikateľa Ladislava Mojžišova ozhodoval o sťažnosti prokurátorky úradu Špeciálnej prokuratúry Valérie Simonovej. Sudca Peter Pluman zo Špecializovaného trestného súdu do väzby ich totiž nevzal, ako navrhla. Obaja sú obvinení v korupčnej kauze v justícii.

Prokurátorka pôvodnej podala sťažnosť aj v prípade už bývalej sudkyne Miriam Repákovej, no potom ju vzala späť, v jej prípade pominul dôvod väzby. Repáková sa pri výsluchu priznala a prejavila ochotu spolupracovať pri vyšetrovaní prípadu.

Senát najvyššieho súdu sťažnosť proti nezvatiu do väzby Marunikovej a Mojžiša zamietol ako nedôvodnú. Teraz je už k dispozícii uznesenie, v ktorom senát najvyššieho súdu uviedol bližšie dôvody.

Nemali ju radi

Marunikaová je stíhaná za prijímanie úplatku a zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Ako sudkyňa Okresného súdu Bratislava 5 ozhodla v prípade zmenky za 8,3 milióna eur. Podľa uznesenia o vznesení obvinenia ju mala ovplyvňovať bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. V prípade tiež obvinená a stíhajú ju vo väzbe.

V prípade je obvinneý aj Marian Kočner, ktorý Jankovskej písal cez aplikáciu Threema, že „nech Maruniaková robí to čo má, lebo skončí na Kuciaka“. Maruniaková v minulosti pracovala na ministerstve spravodlivosti v kancelárii Jankovskej.

Maruniaková pri výsluchu pred sudcom Špecializovaného trestného súdu uviedla, že kolektívu sudcov Okresného súdu Bratislava 5 má negatívny vzťah k jej osobe, či už z titulu, že na súd nastúpila z ministerstva spravodlivosti, ako aj po medializácii predmetnej kauzy. Počas výsluchu preukázala, že sa vzdala funkcie sudkyne a tento prejav vôle aj doručila prezidentskej kancelárii.

Podľa sudcu Špecializovaného trestného súdu teda neprichádza do úvahy, že by sa mohla vrátiť na súd ako aktívna sudkyňa a mohla by existovať obava, že by ovplyvňovala svedkov, pracovníkov dotknutého súdu.

Prokurátorka navrhovala aj dôvod preventívnej väzby s odôvodnením, že je zvyknutá konať na pokyn a želanie Jankovskej a nie je možné vylúčiť, že bude ďalej pokračovať v trestnej činnosti, sudca sa s tým nestotožnil, pretože ide iba o úvahu postrádajúcu reálny základ, najmä s prihliadnutím na rozhodnutie o väzbe Jankovskej.

Najskôr mala strach spolupracovať s OČTK

Prokurátorka, ktorá podala sťažnosť najvyššiemu súdu uviedla, že u Maruniakovej sú dané dôvody kolúznej aj preventívnej väzby, pretože popiera spáchanie trestnej činnosti, pričom časť spoluobvinených síce bola vzatá do väzby, avšak je potrebné vo veci vykonať rozsiahle dokazovanie, vypočuť svedkov, preveriť všetky skutočnosti a poprípade aj ďalšie podozrenia. Poukázala tiež na jej vzťah podriadenosti k obvinenej Jankovskej.

„Dňa 17.3.2020 som sa rozhodla prehodnotiť svoj postoj vo vzťahu k OČTK, najmä z dôvodu prelomenia strachu a spolupracovať s nimi. Môj obhajca kontaktoval vyšetrovateľa s tým, že chcem vo veci úplne a pravdivo vypovedať,“ uviedla Maruniaková, s tým že nemá vôbec žiaden záujem mariť priebeh vyšetrovania, alebo vplývať na svedkov alebo spoluobvinených, keďže je pripravená vo veci úplne a pravdivo vypovedať.

Najvyšší súd nemá obavy

„Zo zabezpečených dôkazov vyplýva, že na obvinenú Marunikovú bol vyvíjaný až brutálny nátlak, aby rozhodla vo veci zmeniek podľa želania iných osôb (.... skončí na Kuciaka). Menovaná hoci s nevôľou, ale poslušne plnila razantné príkazy „z hora,“ uviedol senát pod vedením Martina Bargela v uznesení.

Senát pripomenul, že skutok sa stal v roku 2018. Z predloženého spisu ani v náznakoch nevyplýva, že by obvinená kedykoľvek na niekoho vplývala alebo niekoho ovplyvňovala, práve naopak ovplyvňovaná bola ona.

Poukázal aj na to, že deň pred rozhodovaním obvinená doručila najvyššiemu súdu vyjadrenie k uzneseniu sudcu pre prípravné konanie, v ktorom podrobne opísala všetky okolnosti k priebehu skutku, najmä ako na ňu „tlačila" Jankovská.

V uznesení najvyšší súd napísal, že pokiaľ sudca pre prípravné konanie nezistil v jej prípade dôvod kolúznej väzby postupoval správne a najvyšší súd si jeho závery osvojil.

Prokurátorka sa v návrhu na vzatie do väzby i v sťažnosti domáhal ustálenia aj dôvodu takzvanej prevenítvnej väzby. Argumentovala, že je zvyknutá konať na pokyn a želanie Jankovskej, nie je možné vylúčiť, že bude ďalej pokračovať v trestnej činnosti.

„Takýto jednovetný a dvadsať slovný argument o existencii dôvodu preventívnej väzby poriadku nemohol za žiadnych okolností u sudcu pre prípravné konanie a ani pred najvyšším súdom obstáť, pretože nemá vecné a ani právne opodstatnenie,“ konštatoval senát najvyššieho súdu.

U Obvinenej Maruniakovej sa celkom určite nemôže (v čase rozhodovania najvyššieho súdu už nemá postavenie verejného činiteľa) dopustiť ani jedného z označených trestných činov, pre ktoré jej bolo vznesené obvinenie.

Podľa senátu konanie a správanie sa Maruniakovej nielen pred činom ale aj po ňom však vôbec nenaznačuje existenciu takejto obavy. „Nielenže argumenty prokurátorky ohľadom existencie dôvodu pokračovacej väzby menovanej boli neprijateľné bez vecného a relevantného podkladu, ale nezodpovedajú ani teórii práva a dlhoročnej súdnej praxi,“ vysvetlil v uznesení senát pod vedením Martina Bargela.