Pán X hľadal sponzorov pre Harabina. Spomína sa v spise mafiána, o ktorom rozhodoval

Neter sudcu Štefana Harabina mu prispela na prezidentskú kampaň 15 – tisíc eur. Jej muž zase pomáhal strane Vlasť. Jeho meno sa však spomína v kauze mafiána, o ktorej rozhodoval. Tajní ho medzi sebou volajú pán X.

Vo februári 2014 som pre denník Nový Čas napísala bulvárny článok o neteri sudcu Štefana Harabina. Veronika Hrabinová sa totiž vydala za Richarda Čarnogurského. „Už sa asi nestane, že prednesiem prípitok pri dvoch – takých zvláštnych priezviskách Harabin a Čarnogurský. Ale láska je láska, prekonáva aj názorové rozdiely svojich rodov,“ povedal vtedy Harabin.

O päť rokov neskôr, v marci 2019 denník N informoval o prezidentskej kampani sudcu Štefana Harabina. Odvolával sa na zistenie Transparency International, že jeho kampaň stála zhruba 290-tisíc eur. Na transparentný účet prispeli podporovatelia vyše 370-tisíc eurami. Medzi darcami, ktorí prispeli vyššími sumami bola aj Blanka Harabinová. Venovala mu 15-tisíc eur. Transparentný účet už v súčasnosti nie je dostupný. Sprístupnené sú však stále tieto údaje Transparency International.

Keď som zistila, že Blanka Harabinová venovala na kampaň sudcovi Štefanovi Harabinovi pomerne vysokú čiastku, začala som sa zaujímať o jej osobu. Zo sociálnej siete Facebook.com vyplýva, že má sestru Veroniku, dnes už Čarnogurskú, Tak som si spomenula na môj bulvárny článok. Veď ak je Veronika neter sudcu Štefana Harabina, tak aj Blanka je jeho neter...

Pani manželka

„Blanka Harabinová je dcéra môjho synovca Štefana Harabina ( nar. 1960 – pozn. autorky) a on je syn môjho najstaršieho brata,“ vysvetlil pre môj blog sudca Štefan Harabin.

Blanka Harabinová koncom minulého roka vydala za Petre Košča, spolu majú dnes už dvojročného syna. Toto je však iba prvé prepojenie, ktoré stojí za pozornosť.

Peter Košč má totiž dobré vzťahy s politikmi strany SMER – SD, SNS, aj hnutia SME – RODINA, tiež s vplyvnými podnikateľmi a kontakty má s aj policajnými funkcionármi a v tajnej službe. Jeho meno je uvedené aj v úvode spisu Gorila. Mal byť akýmsi poradcom vtedajšieho riaditeľa Slovenskej informačnej služby Jozefa Magalu a mal vykonávať aj personálne pohovory s príslušníkmi tajných. Následne spravodajská akcia v byte na Vazovovej ulici v Bratislave skončila. Okrem toho Peter Košč podniká v bezpečnostnom sektore, jeho SBS-ka DAST získala aj viaceré štátne zákazky. Tajní ho medzi sebou volajú pán X. Viaceré zdroje prezradili, že Košč sa po Bratislave pohybuje v sprievode bývalých ochrankárov Lališa.

Jeho meno sa skloňuje v súvislosti s rôznymi kauzami a spomína sa aj vo vyšetrovacom spise a výpovediach v kauzách Róberta Lališa alias Kýbla najvrchnejšieho predstaviteľa zločineckej skupiny sýkorovcov.

Existujú dôvodné podozrenia, že Lališovi pomáhal na úteku a cez svojich známych policajtov mu zabezpečoval informácie o trestných konaniach, v ktorých figuroval on, či jeho blízki. Lališ ušiel na prelome rokov 2011 a 2012. Písala som o tom napríklad tu, tu a tu. Po rokoch pátrania sa ho podarilo zatknúť až v októbri 2015 v Nemecku.

„To je jeho vec,“ reagoval sudca Štefan Harabin na to, že Peter Košč figuruje v rôznych kauzách. “Keď sa pohybuje v rôznych kauzách, tak sa v nich pohybuje už dávno, ešte predtým ako si vzal moju neter. A teraz čo ja mám s tým,“ podotkol.

Rušili doživotie, jeho majetok stihli predať

Senát Špecializovaného trestného súdu Róberta Lališa v marci 2016 odsúdil na doživotie. Rozsudok nebol právoplatný a Kýbel aj ďalší podali odvolania.

V júni 2016 vec napadla na Najvyšší súd SR. O odvolaniach rozhodoval senát Štefana Harabina. Ako je známe rozsudok Špecializovaného trestného súdu dvakrát zrušil. Prvýkrát vo februári 2017 a prípad vrátil späť na Špecializovaný trestný súd. Viac si môžete prečítať tu. Druhýkrát rozsudok zrušil v júli 2017. Vec Lališa a spol. prikázal na Krajský súd v Banskej Bystrici.

Keď sa prípad dostal na najvyšší súd tretíkrát, počas verejného zasadnutia v júni 2018 sa už po zmene členov senátu, dával sudca Štefan Harabin svoj právny názor najavo krikom. Nahrávku z verejného zasadnutia si môžete vypočuť tu.

Lališovi napokon v júni 2018 doživotie na Najvyššom súde SR potvrdili. Odsúdili ho však horko – ťažko.

Prečítajte si tiež: Kauza bossa Kýbla sa zmenila na boj proti Harabinovi

Harabinov senát v prípade Lališa však okrem trestu odňatia slobody na doživotie, rušil aj trest prepadnutia majetku. Stihol sa tak prihlásiť exekútor kvôli dlhu, ktorý mal Kýbel voči kamarátovi z Brna. Exekútor dal zápis do katastra nehnuteľností osem dní po vyhlásení prvého neprávoplatného verdiktu na Špecializovanom trestnom súde, ktorý majetok zaistil.

Lališov kamarát z Brna žiadal zaplatiť – „zmenkovú sumu“ päť miliónov českých korún (185 tisíc eur) a úroky za každý rok od 1. januára 2014 vo výške šesť percent. Na súd podal návrh na vydanie platobného rozkazu a ten ešte v januári 2015 vydal zmenkový platobný rozkaz.

Lališ, ktorý bol však v tom čase na úteku, nezaplatil. Muž z Brna sa tak obrátil na bratislavského exekútora a ten majetok stihol aj predať. Išlo o nehnuteľnosti v Bratislave, dvojizbový byt v Dúbravke a nebytový priestor v Petržalke. Ostali tak už iba takmer bezcenné zbrane. Zatiaľ ich však nikto kúpiť nechce.

Kvôli Lališovi a rozhodovaniu Harabina v tejto veci zasadalo na najvyššom súde aj trestné kolégium a v súvislosti s ustanovením o námietkach zaujatosti voči sudcom sa napokon menil aj trestný poriadok.

Medzi tisíckami osôb...

„Keď som pojednával Lališa, ani som nevedel... Pred svadbou možno pol až trištvrte roka mi ho (Petra Košča) neter predstavila. Zjavne to už bolo dávno po rozhodnutí vo veci Lališ,“ povedal Harabin, s tým že v spise prešiel tisíce strán a tisíce osôb, množstvo svedkov.

„Keď mi ho neter predstavila a bol Lališ už skončený, nemohol som si dať dokopy súvislosti, že to je ten, ktorý bol medzi tisíckami mien v spise. To by som musel byť super špičkový kompiuter,“ uviedol Harabin.

„Ani keď si ho neter zobrala za muža, nikdy sme sa o tom (o veci Lališ a spol.) nebavili. Už tá vec nebola aktuálna, keď sme sa zoznámili. Prečo by som sa mal baviť o starých kauzách. Nepýtal sa ma na túto kauzu,“ uviedol Harabin a upozornil na aktuálne, nové rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v Luxeburgu, z ktorého vyplýva, že sa kvôli porušeniu prezumpcie neviny zrejme bude Lališov prípad otvárať.

Zháňal sponzorov pre Vlasť

„V súvislosti so stranou Vlasť, ktorej ja nie som členom, Peter Košč pomáhal zháňať priaznivcov, ktorí by podporili finančne stranu. Pomáhal so sponzormi, mal známych, ktorí sympatizovali s myšlienkami a s programom Vlasti,“ opísal Harabin.

Spomenul, že mu pomáhali v kampani aj prezidentskej aj parlamentnej takmer všetci príbuzní. „Či už zohnali sponzorov, či sami prispeli, alebo fyzicky pomáhali,“ opísal Harabin. Doplnil, že jeho synovec Štefan a teda Kočšov svokor je predsa členom predsedníctva Vlasti.

Pre úplnosť by som dodala, že ďalší synovec sudcu Štefana Harabina, Slavomír Harabin kandidoval na jar 2019 do Európskeho parlamentu za stranu Národná koalícia. V tejto strane pôsobil aj Lališov advokát Marek Para.

Vo firme po zavraždenom

Blanka Harabiniová však nie je zaujímavá iba príbuzenským zväzkom s Petrom Koščom. Druhým dôvodom, prečo stojí jej osoba za pozornosť, sú jej obchodné aktivity.

Spolu s otcom už spomínaným Štefanom Harabinom ( synovcom sudcu Štefana Harabina, nar. 1960 – pozn. autorky) figuruje v spoločnosti MÄSO – TATRY.

Koncom marca 2017 v areáli firmy horelo. Škodu predbežne odhadli na 30 – tisíc eur. Oheň zasiahol dreváreň, sklad a dodávkové vozidlo. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovanie cudzej veci, v júni 2017 ho však prerušila.

„V uvedenej veci bol Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Poprade vypracovaný odborný posudok v ktorom je uvedené, že presná príčina požiaru nebola zistená, pričom najpravdepodobnejšou príčinou vzniku požiaru bola neopatrnosť pri manipulácii a používaní otvoreného ohňa zo strany nezistenej osoby,“ povedal pre môj blog vedúci oddelenia komunikácie a prevencie z prešovskej krajskej polície Igor Pavlik. Nikto tak nebol obvinený.

Firma vznikla ešte v marci 1996 pod názvom BAD - TATRY s.r.o. Založili ju Vladimír Bachleda a Flavián Dudaško. Obaja zároveň figurovali aj ako štatutári.

Bachleda bol prednosta Okresného úradu v Poprade a funkcionár HZDS, v máji 1997 ho uniesli a následne zavraždili. Motívom mala byť neochota predať svoj podiel v Tatravagónke Poprad. Objednávateľom vraždy mal byť z bývalý vekslák a svojho času známa postava slovenského podsvetia Peter Steinhübel prezývaný Žaluď, ktorého neskôr zastrelili.

Pôvodne boli z tejto vraždy obvinení: Lališ, Ladislav Bališ, Ján Kán, Miloš Kaštan a Mikuláš Černák. Prokurátorka podľa medializovaných informácií ale štyrom z nich obvinenia „zrušila“. Obvinený je už len Mikuláš Černák.

V apríli 1996 došlo v rámci vlastníckej štruktúry k personálnym zmenám. Bachleda a Dudaško zo spoločnosti vystúpili a novými spoločníkmi sa stala firma Chemostav a fyzické osoby Mária Krajčiová a Alena Šišková.

Konateľmi ostali Bachleda a Dudaško (vlastnili spoločnosť Chemostav). V prípade Márie Krajčiovej ide o rodinnú príslušníčku bývalého ministra vnútra za tretej vlády Vladimíra Mečiara a poslanca za HZDS – Gustáva Krajčiho.

V septembri 1997 (po smrti Bachledu) sa jediným spoločníkom firmy BAD – TATRY s.r.o. (pôvodný názov) stala firma CHEMOSTAV. Konateľom ostal Dudaško.

V októbri 2003 došlo k ďalším personálnym zmenám. Firmu premenovali na MÄSO-TATRY s.r.o.. Spoločnosť CHEMOSTAV vo firme skončila a novými vlastníkmi, ako aj štatutármi sa stali spomínaný Štefan Harabin (nar.1960 – pozn. autorky ) a Marián Karabín.

Malo by ísť o brata bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR Milana Karabína. V apríli 2010 to pre novinára Ivana Bradu uviedol samotný sudca Štefan Harabin ako reakciu na článok z Korzáru v roku 2008, ktorý zverejnil informácie, že Štefan Harabin v spoločnosti MÄSO-TATRY je jeho nevlastný brat. (Čo však nie je pravda. Ide o synovca. – poz. autorky) Sudca Milan Karabín a sudca Štefan Harabin mali medzi sebou veľmi vypäté vzťahy.

V roku 2005 Marián Karabin odstúpil z funkcie konateľa, ale ostal spoločníkom. V auguste 2007 sa ďalšími spoločníkmi firmy stali Roman Antal a František Kalafut. Konateľom naďalej ostal Štefan Harabin.

Bríza zo Slovenského pozemkového fondu

Podnikateľ Roman Antal je pomerne známou osobou, v minulosti chodil s Gabrielou Drobovou, neskôr s Lindou Rezešovou. Okrem toho stál za veľkým projektom, ktorý sa začal ešte v roku 2006, keď tri navzájom prepojené slovenské spoločnosti AR City, AR Golf a AR Park deklarovali zámer vybudovať v obci Veľký Slavkov projekt s názvom OKKO G.E.R.

Jeho súčasťou malo byť golfové ihrisko, welness a zábavné centrum, apartmány, ako aj kasíno. Získanie pozemkov o ploche vyše 200 hektárov však skomplikoval nástup prvej vlády Roberta Fica. Machinácie vtedajšieho zástupcu riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Branislava Brízu sa dotkli aj pozemkov, o ktoré malo záujem konzorcium firiem. Z projektu nič nebolo. Firmy z neúspechu obvinili Slovenský pozemkový fond, na ktorý podali niekoľko žalôb z dôvodu zmarenej investície.

Vznikla škoda aj s úrokmi v miliónoch eur. Táto pohľadávka bola predaná cyperskej spoločnosti Ermanno Trade and Invest, ktorá ju vymáha v súdnych sporoch.

Branislav Bríza mal v minulosti podnikateľské aktivity s Marekom Trajterom. Trajter bol pôvodne tiež obžalovaný spolu s mafiánom Lališom za vraždu Romana Deáka z októbra 1999. Trestné stíhanie mu zastavili pre premlčanie, konať o vine, či nevine nežiadal. Meno si tak už neočistil. Trajtera v prípade zastupoval advokát Para.

Musím spomenúť aj to, že Trajter podnikal aj s Petrom Koščom. Keď Trajtera v máji 2013 obvinili, Košč so spoločných firiem odišiel.

Stabilná firma

V roku 2008 zo spoločnosti MÄSO -TATRY „odišiel“ František Kalafut. V septembri 2016 spoločnosť opustili aj Roman Antal a Marián Karabin. Jediným spoločníkom a konateľom sa stal Štefan Harabin (nar. 1960 – pozm. auroky). Koncom októbra v tom istom roku sa ďalšou konateľkou práve Blanka Harabinová.

Z údajov Finstat a ďalších verejných zdrojov vyplýva, že v prípade MÄSO - TATRY ide o spoločnosť so stabilným postavením na trhu. Nedochádza k žiadnym väčším výkyvom ani čo sa týka mzdových nákladov, či tržieb.

Aj rodinný biznis

Vo firme estate services, s.r.o. bola Blanka Harabinová zase prepojená s Pavlom Antalom.

V spoločnosti BML plus so sídlom v Pezinku, ktorá vznikla v októbri 2018 figuruje spoločne s Petrom Koščom. Koščovou sestrou Michaelou a Koščovou dcérou Luciou. Spoločnosť má v predmete činnosti iba správu vlastného majetku.

Od polovice mája tohto roka pôsobí ako členka dozornej rady aj v DAST Dealing a.s. a jedniným akcionárom je spomínaná spoločnosť BML plus, s.r.o.

Peter Košč je predseda predstavenstva a v dozornej rade sú aj jeho sestra a dcéra. DAST Dealing a.s. vznikla z DAST Dealing s.r.o., predtým GROUP ONE s.r.o., v polovici mája tak došlo k zmene právnej formy zo spoločnosť s ručením obmedzeným sa stala akciovka.

Blanka Harabinová mala a aj má viacero podnikateľských aktivít a mohla disponovať obnosom peňazí, ktoré vložila do volebnej prezidentskej kampane príbuzného sudcu Štefana Harabina. Okolnosti celého prípadu, prepojenia a biznisy stáli za povšimnutie.

Peter Košč a Blanka Harabinová na moje otázky nereagovali. Otázky si môžete prečítať na konci článku.

Šéfovala aj hotelu Remtu z Dúhy

Blanka Harabinová v roku 2017 krátko pôsobila ako riaditeľka hotela Borovica na Štrbskom Plese, ktorý prevádzkuje spoločnosť A.V. PLUS s.r.o. Od júla 2016 do marca 2018 bola v spoločnosti aj konateľkou.

Jediným spoločníkom v tejto firme je od marca 2006 cyperská schránková firma - ARLEEN TRADING LIMITED. V júni 2015 sa k nej pre Košický Korzár priznal Miroslav Remeta, ktorý figuruje aj v spoločnosti DÚHA, a.s.

Podľa stanoviska tlačového oddelenia spoločnosti DÚHA Blanka Harabinová začala pracovať v hoteli Borovica ešte ako končiaca študentka z Popradu, z odboru telovýchovy so zameraním na fyzioterapiu, pred viac ako desiatimi rokmi na pozícii vedúcej welness centra. Miesto získala vo výberovom konaní.

"V dobe keď nastúpila na výkon práce, ju osobne pán Miroslav Remeta nepoznal ani nikoho z jej okolia alebo rodiny," vysvetlili z tlačového oddelenia spoločnosti DÚHA.

Ďalej uviedli, že neskôr prijala ponuku inej práce vo svojom obore v regióne. Pred ukončením funkčného obdobia predchádzajúcej riaditeľky hotela ju oslovili ako kandidátku na túto pozíciu, nakoľko mala záujem operovať v regióne Vysokých Tatier a hotel dôverne poznala a pomáhala ho rozvíjať.

V hoteli s prácou skončila, keď očakávala rodinu. "Mimo tohto obdobia s ňou pán Remeta nekomunikuje, ani neudržiava vzťahy. Pán Miroslav Remeta odmieta akékoľvek spájanie aktivít s osobami pána Harabina a pána Košča," dodali z tlačového oddelenia spoločnosti DÚHA.

V spoločnosti, ktorá prevádzkuje hotel je v súčasnosti konateľom kontroverzná postava Martin Holub.

Akcionárom Remetovej stavebnej firmy DÚHA je spomínaná ARLEEN TRADING LIMITED. A. V. Plus. od DÚHY podľa medializovaných informácií dostala takmer milión eur za isté služby. A ako som už spomenula jediným jej akcionár je cyperská firma ARLEEN TRADING LIMITED.

„Kriminálny úrad finančnej správy vypracoval trestné oznámenie pre podozrenie z vážnych daňových podvodov spoločnosti DÚHA. Na políciu ho mesiace neodoslal a doteraz nie je začaté stíhanie,“ informoval v máji 2017 denník N a aj iné médiá. Neskôr voči Remetovi a DÚHE pre viaceré podozrenia už NAKA konať začala.

Vo firme, ktorá prevádzkuje hotel Borovica v minulosti figuroval aj prešovský podnikateľ Jozef Petrík. Od marca do júla 2013 bol jej spoločníkom a od septembra 2009 do júla 2013 aj konateľom. Podľa zistení denníka SME zo septembra 2009 bol majiteľom cyperskej spoločnosti Disor Holding Limited, ktorá vlastnila Novácké chemické závody.

Otázky pre Petra Košča Kedy, kde a za akých okolností ste sa zoznámili so sudcom Štefanom Harabinom?

Aký je Váš vzťah k Štefanovi Harabinovi (sudcovi)?

Hovorili ste so sudcom Štefanom Harabinom o veci, ktorú ako sudca pojednával na NS SR – Róbert Lališ a spol.?

Ak áno, kedy a z akého dôvodu?

Boli, alebo mali ste byť odborníkom strany Vlasť na bezpečnosť?

Aký je Vás vzťah k podnikateľovi Miroslavovi Remetovi?

Kedy, kde a za akých okolností ste sa zoznámili s Miroslavom Remetom?

Otázky pre Blanku Harabinovú Z akého dôvodu ste sa rozhodli podporiť sudcu Štefana Harabia v prezidentskej kampani sumou 15- tisíc eur?

Hovorili ste so sudcom Štefanom Harabinom o veci, ktorú ako sudca pojednával na NS SR – Róbert Lališ a spol.?

Ak áno, kedy a z akého dôvodu?

Aký je Váš vzájomný vzťah so sudcom Štefanom Harabinom?

Aký je Váš aktuálny vzťah k Miroslavovi Remetovi?

Kto, kedy a za akých okolností Vás zoznámil s Miroslavom Remetom?

Ako ste získali prácu v hoteli Borovica a prečo ste sa stali aj konateľkou firmy, ktorá ho prevádzkuje?

Prečo ste s prácou v hoteli a aj pozíciou konateľky vo firme skončili?