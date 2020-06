Mestská polícia pátrala po odosielateľovi anonymu. Už majú falošné priznanie

Bratislavská mestská polícia pátrala po odosielateľovi anonymu. Majú priznanie. Potrestali muža, ktorý tvrdí, že nič neposielal. Nie však kvôli anonymu, ale staršiemu previneniu. Falošné priznanie už rieši štátna polícia.

Pred pár dňami niekto rozposlal trojstranový anonym, ktorý obsahoval informácie o praktikách na Mestskej polícii Bratislava a osobe odchádzajúceho náčelníka Mareka Gajdoša. Adresovaný bol primátorovi Matúšovi Vallovi, starostom mestských častí, všetkým expozitúram mestskej polície a odosielateľ uvádza, že ho poslal aj na prokuratúru. V texte sú síce viaceré gramatické a pravopisné chyby a aj formulácie nemajú nejakú vysokú úroveň. Možno však bola takáto forma zámerom, no nedáva sa vylúčiť, že súvisí s rezervami v pravopise a štylistike osoby pisateľa/osôb pisateľov. Podstatnejší je však obsah, či je to pravda, alebo nie a tiež, prečo má pisateľ/majú pisatelia nejaký dôvod neuvádzať svoju identitu.

Podľa viacerých mojich zdrojov z prostredia bratislavského magistrátu v mestskej polícii zavládla výrazná nespokojnosť po nástupe náčelníka Mareka Gajdoša. Zamestnanci však aj napriek tomu, že majú fungujúce odbory, mali obavy verejne vystúpiť, či sa brániť.

Atmosféra sa zmenila po tom, ako Gajdoš po dopravnej nehode (presnejšie a správne škodovej udalosti – pozn. autorky) pod vplyvom alkoholu z funkcie odchádza. Na miesto zástupcu náčelníka však nastúpil Michal Buraľ, ktorého z troch uchádzačov v druhom kole výberového konania ako predseda komisie vyberal Gajdoš. Buraľ je bývalý policajt a príslušník Slovenskej informačnej služby.

Na anonym reagoval Vallo

„Na anonymné listy sa spravidla nereaguje, pretože anonymita umožňuje využívať nekonečný priestor dezinformácií a klamstiev, za ktoré ich autor nenesie žiadnu zodpovednosť, nemusí ich vysvetľovať ani ničím podložiť. Na anonymný list zamestnancov (zamestnanca?) mestskej polície však odpovedať musím,“ zareagoval primátor Matúš Vallo na spomínaný na facebooku s tým, že zaregistroval snahu o medializáciu.

Vallo vysvetlil ako to bolo, keď Gajdoš ponúkol svoju rezignáciu a ďalej napísal, že ľudia boli zvyknutí na rovnaký štandard práce desiatky rokov a tomu zodpovedal stav mestskej polície pred nástupom nového vedenia a nie každý sa s novým tempom, novými úlohami a zameraním mestskej polície dokázal stotožniť. „S nastolením novej kultúry preto súvisí aj viacero odchodov jednotlivcov. V prevažnej časti ide o odchody po dohode, ale sú medzi nimi aj odchody do dôchodku, ktoré sa v anonymnom vyhlásení pokúšajú uvádzať ako bossing. Pretože je určite ľúbivejšie takýto odchod prezentovať ako „obeť“ systému,“ dodal a vyhlásil, že v reforme mestskej polície bude pokračovať a chce obyvateľom mesta a poskytnúť im ochranu a bezpečie.

Je pravdou, že na anonym sa reaguje ťažko. Zdalo sa, že primátor dal statusom jasne na najavo, čo si myslí a záležitosť je vybavená.

Falošné priznanie

O pár dní však bol všetkým adresátom anonymu doručený ďalší list. Tentokrát už podpísaný konkrétnym pracovníkom mestskej polície. V liste sa mal priznať k napísaniu anonymu a oľutovať takýto spôsob komunikácie Michal Haladík. Na mestskej polícii pracuje šesť rokov. Aktuálne je zaradený na expozitúre 1., na stanici na Medenej ulici v Starom meste.

„Na základe predošlých udalostí chcem dobrovoľne vyjadriť poľutovanie nad udalosťami, ktoré sa stali, chcem sa ospravedlniť všetkým dotknutým stranám, inštitúciám, kolegom z mestskej polície, ktorých sa týkali podnety, sťažnosti a všeobecné podania, ktoré som spôsobil,“ píše sa v liste.

„Moje správanie bolo neprípustné, neštandardné a aj vzhľadom k týmto skutočnostiam prijímam opatrenia, aby sa obdobné situácie už neopakovali. Svedomie mi káže prehodnotiť svoje zotrvanie v práci mestského policajta,“ doplnil pisateľ, ktorý sa podpísal ako Michal Haladík.

Po anonyme prišlo falošné prizananie. (archív pir)

Keď si náčelník Gajdoš prečítal tento list, začal konať. Zavolal si Haladíka a požiadal ho, aby sa k listu vyjadril. Na stretnutí bol prítomný aj ďalší zamestnanec mestskej polície a ešte jedna osoba.

„Uvedený list som nepísal a podpis pod mojim menom nie je môj,“ povedal náčelníkovi Haladík s tým, že s obsahom listu sa ani nestotožňuje. Vyjadril sa tiež, že nemá dôvod posielať anonymné podanie a za svoje názory sa nehanbí a podpísal by sa pod svoje podnety. Neskôr Haladík odovzdal aj písomné stanovisko.

Rovnako sa vyjadril aj pre môj blog. List považuje za štvavú kampaň proti jeho osobe a myslí si, že ide aj o podozrenie z trestného činu a z tohto dôvodu podal aj oznámenie na obvodnom oddelení PZ. Zaevidovali ho ako priestupok.

„Uvedeným oznámením sa v súčasnosti zaoberá príslušný útvar v pôsobnosti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I. Po zabezpečení všetkých potrebných podkladov poverený príslušník PZ rozhodne o ďalšom postupe v súlade so zákonom,“ uviedla pre môj blog hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Lucia Mihalíková.

Potrestali ho za udalosť spred dvoch mesiacov

Haladíka však už nadriadení potrestali. Písomne ho upozornili na porušovanie pracovnej disciplíny a možnosť dania výpovede. Dôvodom však nebol anonym, ani údajné písomné priznanie.

Čerstvý zástupca náčelníka Michal Buraľ, ktorý je vo funkcii od iba od 1. júna mu vytkol, že ešte 9. apríla si pri nástupe do služby na centrálnom dispečingu neprevzal zbraň a celú pracovnú smenu na zásahovej jednotke vykonával bez zbrane, čím porušil interné predpisy. A tiež za to, že sa v ten deň nepodpísal do knihy, že sa oboznámil s úlohami a inštruktážou do výkonu služby a konal tak v rozpore s pokynom, ktorý už skôr vydal nadradený. Haladík pri pohovore s Buraľom uviedol, že sa vyjadrí písomne.

„Keď sme pracovali na zásahovke boli sme vždy velení zvyčajne traja. Dvaja boli vonku v aute a jeden pri kamerách, ten nemal vôbec vychádzať z budovy a bol tam zamknutý. Volali sme to „front office“,“ vysvetľoval pre môj blog.

Opísal, že mali dobré vzťahy, takmer ako rodina a boli sme väčšinou dohodnutí tak, že ten ktorý bol velený ku kamerám a nemal byť na ulici, si zbraň neprevzal. Chceli tým vraj ušetriť čas, lebo zbrane preberajú na veliteľstve na Gunduličovej ulici a následne sa vracali naspäť na zásahovú jednotku na Obchodnej ulici, kde v tom čase Haladík pôsobil a bolo to komplikované.

„Mali sme to schválené iba ústne, pripúšťam, že to môže byť porušenie internej smernice. Niečo si na mňa našli, aby ma mohli potrestať. Prekvapivé je však to, že to vytiahli po dvoch mesiacoch, akurát v čase, keď ma začali podozrievať z priznania sa k anonymu,“ povedal Haladík, s tým, že sa už obrátil na odbory a aj inšpektorát práce.

„Nebudem odpovedať na žiadne otázky,“ reagoval odchádzajúci náčelník Gajdoš. Moje otázky si môžete prečítať na konci článku.

Kauza sledovania náčelníka Zo zdroja bratislavského magistrátu som sa dozvedela o viacerých ďalších čudných praktikách. Napríklad aj o potrestaní pracovníčky z operačného strediska bratislavskej mestskej polície, ktorá sleduje dianie v meste na kamerových záznamoch. Prípad Michala Haladíka tak zrejme nie je jediný. Ešte vlani v auguste vykonal náčelník Marek Gajdoš rozhovor za prítomnosti šéfa expozitúry s pracovníčkou a prehrali jej kamerový záznam z júla 2019. Zachytával činnosť hliadok počas jej služby a náčelníka Gajdoša. Zo záznamu vraj bolo zrejmé, že pracovníčka monitorovala Gajdošov pohyb, aj keď na to nemala dôvod, tým blokovala kameru a kamera tak v tom čase nemohla byť využitá v súlade s predpismi mestskej polície. Žena sa bránila, že v tom čase náčelníka nepoznala a len monitorovala činnosť hliadky, ktorá sa zhovárala s osobou v civile a nevedela čo tam vlastne hliadka s civilnou osobou robí. Náčelník jej argumentáciu vyhodnotil ako neadekvátnu a irelevantnú a ženu potrestal napomenutím s možnosťou dania výpovede zamestnávateľom. Žena sa pre môj blog k veci vyjadriť nechcela.

Otázky pre náčelníka MsP Bratislava Mareka Gajdoša

Ide o prípad keď bol nedávno na magistrát, expozitúry MsP a na iné miesta doručený anonym o situácii a praktikách na MsP, na ktorý reagoval aj pán primátor Matúš Vallo na sociálnej sieti Facebok.com, kde poprel pravdivosť informácií obsahu anonymu.

Môžete prosím potvrdiť, že k tomuto anonymu sa mal následne prihlásiť zamestnanec MsP listom, v ktorom mal zaslanie anonymu oľutovať a ospravedlniť sa zaň?

Môžete potvrdiť, že tento pracovník MsP zaslanie tohto listu následne poprel a uviedol, že ho neposlal ani nepísal?

Môžete prosím potvrdiť, že následne tohto pracovníka MsP potrestali napomenutím?

Z akého dôvodu bol potrestaný? Na základe čoho konkrétneho?

Na základe čoho ste na MsP urobili záver, že je tento pracovník MsP autorom anonymu a aj autorom listu, ktorým sa k anonymu priznal a ospravedlnil sa zaň?

Obrátil sa pán náčelník, alebo MsP na PZ kvôli anonymu, keďže pán primátor Vallo uviedol, že informácie nie sú pravdivé a tento anonym bol šírený rôznym adresátom a mohlo tak dôjsť k naplnenie skutkovej podstaty trestného činu ohovárania?

Ak áno, kedy a na aký útvar PZ?

Ak nie, prečo?