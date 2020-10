Kauza takáčovci: Kto vypovedá proti exšéfovi daňových kriminalistov a bývalému siskárovi?

Matej Zeman s prezývkou Zemák je obvinený zo založenia zločineckej skupiny, podľa vyšetrovateľa patril do riadiaco – výkonnej zložky. S políciou začal spolupracovať a vypovedá aj proti veľkým rybám. Prepustili ho z väzby.

Henricha Szűcsa s prezývkou Plešatý a ďalších takáčovcov zadržali v októbri 2015, kvôli obvineniu z vydierania, sudca ich do väzby nevzal. Následne Szűcs ušiel. Tento rok v januári sa sám prihlásil na polícii. Následne v máji 2016 policajti obvinili - takzvanú južnú vetvu okolo Tibora Füleho.

Pri doteraz najrozsiahlejšej akcii s názvom Aladin na túto zločineckú skupinu v januári 2017 policajtom ušla viac ako polovica obvinených. Viacerých vzali do väzby, niektorí sa sami prihlásili. Všetci väzobne stíhaní sa však postupne dostali na slobodu, vrátane Ľubomíra Kudličku považovaného za šéfa skupiny.

Minulý rok v novembri sa a mreže vrátil po obvinení z vraždy za mreže vrátil. Vtedy pri akcii Apač viacerých takáčovcov obvinili z ďalších skutkov a obvinili aj ďalších dovtedy nestíhaných členov skupiny, medzi nimi aj podnikateľa Mateja Zemana s prezývkou Zemák. Sudca ho vzal do väzby z dôvody obavy, že by sa vyhýbal trestnému stíhaniu, ovplyvňoval svedkov a pokračoval v trestnej činnosti.

Obvinený Zemák

Zemák okrem iného podniká aj v oblasti bezpečnostnej služby. Od konca roka 2009 má SBS K.G.V. Security. Podľa informácií, ktoré som získala v prostredí organizovaného zločinu, SBS-ku založil na požiadanie Kudličku.

Obvinený je zo založenia zločineckej skupiny. Vyšetrovateľ v uznesení o vznesení obvinenia uvádza, že patril do riadiaco – výkonnej zložky od presne nezisteného obdobia, minimálne od roku 2003, od smrti Róberta Pála a najmenej do roku 2007 zastupoval Borisa Kaisera prezývaného Indián a následne Petra Kaňúcha a taktiež riadil, koordinoval a vydával pokyny členom skupiny, zaradeným do výkonnej zložky vo výjazde.

Kaiser podľa polície v rámci zločineckej skupiny zo svojho postavenie vydával pokyny výkonnej zložke vo výjazde. Policajti tvrdia, že Kaňúch, že od smrti Jána Takáča v roku 2003 do roku 2007 patril k výjazdu a neskôr prevzal funkciu Kaisera a spolu so Zemákom naďalej riadil, koordinoval a vydával pokyny výjazdu.

Kaňúch aj Kaiser majú na krku viaceré obvinenia pre rôzne skutky a už skôr začali spolupracovať s políciou a vypovedajú proti ostatným.

Vypovedá proti veľkým rybám

Zemák pred časom tiež začal spolupracovať s políciou a aj po jeho výpovedi došlo k obvineniu bývalého šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa a bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby Františka Böhma, ktorý za éry Ivana Lexu pracoval v neslávne známom 52. oddelení zameranom na kompromitáciu politikov a novinárov. Böhm v bezpečnostných zložkách pracoval až do roku 2010 a v súčasnosti je podnikateľ.

Svedkovia hovoria, že Böhm mal okrem iného, napríklad osobám zo skupiny zabezpečoval spravodajské informácie. Podľa svedeckých výpovedí mohlo dôjsť ku korupcii, keď intervenujúca prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry v júli 2017 nepodala pri rozhodovaní o väzbe Kudličku sťažnosť a ľudovo povedané, všetko malo byť požehnané špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Spomína sa suma 100 - tisíc eur.

Treba však pripomenúť, že Kudličku zadržali v januári 2017, pôvodná vyšetrovateľka nebola schopná vec dokončiť a došlo k výmene vyšetrovateľa. Doposiaľ, teda po viac ako troch rokoch ani on vec neukončil a nepodal návrh na podanie obžaloby. V prípade došlo aj k výmene dozorového prokurátora.

O podozreniach z korupcie v súvislosti s prepustením Kudličku z väzby, vypovedá práve spomínaný Zemák. Malo sa to vraj rozoberať v Chorvátsku na oslave narodenín Martina Mikulca, ktorý patril k čelným predstaviteľom skupiny. Mikulec však medzi časom zomrel, v auguste ho našli obeseného v Českej republike v Zlíne. Stalo sa to po tom, ako s políciou začal spolupracovať už spomínaný Kaiser s prezývkou Indián.

Následne sa začal schovávať Böhm. V čase keď v rámci akcie Boží mlyn 17. septembra zadržali Ľudovíta Makóa, sa Böhma zadržať nepodarilo, bol totiž v Chorvátsku. Po tom ako Böhma obvinili, som ho kontaktovala, no nedal súhlas na zverejnenie obsahu našej komunikácie.

Pomohol sa mu prihlásiť

Böhm sa 22. septembra aj s advokátkou dostavil na policajné prezídium, kde sa zaregistroval a žiadal, aby bol kontaktovaný príslušný vyšetrovateľ. Ten sa však nenachádzal v práci. Po chvíli vyšetrovateľ zatelefonoval jeho advokátke a oznámil jej, aby s klientom odišli a dostavili sa na naplánovaný úkon jeho výsluchu 28. septembra, ktorý bol už dohodnutý.

Následne sudca vzal 30. septembra Böhma do väzby. „Dôvodom väzby je obava z možného ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti,“ povedala hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjaková. Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinený podal sťažnosť, o ktorom rozhodne Najvyšší súd SR.

Moje zdroje z prostredia bezpečnostných zložiek hovoria, že Böhmovi mal pomôcť sa prihlásiť sa na polícii bývalý novinár a príslušník spravodajskej služby Peter Tóth. Ten už dlhšie spolupracuje s políciou a vypovedá proti Marianovi Kočnerovi. Riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian na moje otázky, ako to bolo s prihlásením sa Böhma na polícii, pre môj blog uviedol: „Osoba, na ktorú sa pýtate sa prihlásila sama a je v súčasnosti stíhaná väzobne, k okolnostiam, ktoré popisujete sa vyjadriť neviem.“

Podľa osôb, ktoré sa pohybovali v blízkosti takáčovcov, obvineného Mateja Zemáka alias Zemana pred časom prokurátor prepustil z väzby. Hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry na otázky nereagovala. Keď na otázky odpovie, stanovisko do článku doplním.

Peter Tóth aktívny pre takáčovcov?

Paradoxne obávané komando Lexevovej spravodajskej služby, v ktorom pôsobil aj František Böhm obvinený v kauze takáčovcov sa zameriavalo aj na dnes už bývalého novinára Petra Tótha. Následne sa však s Böhmom aj šéfom komanda Dušanom Keménym zjavne spriatelili.

Ešte dávno predtým ako Zemáka obvinili, mal Tóthovi pri stretnutí vo Viedni povedať, že Marian Kočner si mal objednať vraždu šéfa zločinesckej skupiny Jána Takáča. Bolo to v čase, keď sa Tóth a Kočner ešte kamarátili.

Keď začal Tóth spolupracovať s políciou v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a vypovedať proti Kočnerovi, policajtom oznámil, aj to čo mu Zemák povedal. Túto verziu tak začali preverovať, no nepotvrdila sa.

Zaujímavosťou však je, že spolupracujúci obvinení takáčovci ešte pred niekoľkými rokmi policajtom povedali, že Tóth spolupracoval z ich skupinou, dokonca, že mali pre neho pracovať.

Podľa informácií, ktoré som získala v prostredí organizovaného zločinu, operatívci vtedy obchádzali členov konkurenčných gangov a pýtali sa ich, či Tótha evidovali v blízkosti takáčovcov. Tóth práve v tom čase na svojom webe napísal viacero článkov proti spolupracujúcemu obvinenému Jozefovi Walzerovi s prezývkou Tatranka.

Čo sa stalo s týmito výpoveďami? „Ku skutočnostiam, ktoré sú predmetom vyšetrovania nie je možné poskytnúť žiadne informácie,“ reagoval pre môj blog riaditeľ NAKA Branislav Zurian. Podľa Zuriana Tóth nemá vo veci takáčovov žiadne postavenie.

Zdroje z okolia Petra Tótha hovoria, že mal kontakty na generálnej prokuratúre. Spomenuli, že Tóthovi niekto vyniesol novinárske otázky v súvislosti s prepustením z väzby Ľubomíra Kudličku. Išlo o to, že novinári sa v júli 2017 pýtali vtedajšieho generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, či bude disciplinárne riešiť prokurátorku, ktorá na súde nepodala sťažnosť.

Zurian, ktorý s Tóthom operatívne pracoval v súvislosti s vraždou Kuciaka a verejne sa vyjadril, že sa z „Tótha snažil dostať čo najviac, aby sa tieto informácie dali využiť a použiť“, pre môj blog povedal, že „nemá vedomosť o aktivitách Tótha pre takáčovovcov“.

O vzťahu Tótha s Böhmom rozprával v apríli 2019, teda už v čase, keď Tóth vypovedal proti Kočnerovi, v rozhovore pre denník SME aj súčasný riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský.