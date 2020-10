Dcéra pacientky chcela dať lekárke obálku, podala na ňu trestné oznámenie. Ženu obvinili

Lekárka podala trestné oznámenie na dcéru pacientky. Tvrdila, že keď jej dávala obálku, chcela ju uplatiť. Vyšetrovateľ elitného protikorupčného oddelenia Národnej kriminálnej agentúry ženu aj obvinil.

Vyšetrovateľ v uznesení o vznesení obvinenia uviedol, že žena ešte minulý rok v septembri ponúkla ako úplatok bielu obálku s obsahom dvoch kusov lístkov na koncert lekárke za to, aby jej matke predĺžila počet dní hospitalizácie o tri týždne až jeden mesiac so slovami: „Prosím Vás, vybavte mi to ", na čo jej lekárka oponovala a rázne povedala nech si to odloží, avšak obvinená jej odpovedala „Ale nie, nechajte si.".

Lekárka podala trestné oznámenie na Obvodné oddelenie Nové Zámky 07.októbra 2019 a prípad vyšetroval elitné protikorupčné oddelenie NAKA.

Dve obálky...

Obvinená žena vypovedala, že lekárku navštívila v čase, kedy bola jej matka hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení nemocnice a už mame vybavovala hospitalizáciu v Národnom ústave reumatologických chorôb v Piešťanoch a bolo jej povedané, že mama môže nastúpiť v októbri. Keďže je tam určitý schvaľovací proces, tak si ako medzičlánok medzi nemocnicou a NÚRCH zabezpečovala mame pobyt. Nemala najmenší dôvod lekárku podplácať, prosiť o predĺženie, pretože mala alternatívu vybavenú v zariadení pre seniorov v Moravanoch nad Váhom.

Keď odchádzala od lekárky, tak sa jej poďakovala a ako išla rukou do tašky, išla vyberať obálku s ďakovným listom, načo ju doktorka zastavila s tým, že na také nie je zvyknutá, čo obvinenú dosť prekvapilo. Obálku jej neodovzdala a dokončila poďakovanie len ústne a potom odišla. V druhej obálke mala lístky na koncert. Obálky bolo rovnakej veľkosti a farby. Lekárke nepovedala, čo je obsahom obálky, iba jej povedala, že je to poďakovanie. Na koncerte potom bola ona.

Lekárka obálku nechcela

Lekárka ako svedkyňa vypovedala , že v nemocnici pracovala 9. septembra do 1. októbra 2019. Počas zamestnania mala pacientku, po operácii dolnej končatiny preloženú z ortopedického oddelenia na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelenie. Nastal problém, kde bude pacientka prepustená, pretože poisťovňa poskytuje možnosť, aby bola hospitalizovaná zhruba deväť až 11 dní pre túto nemocnicu.

Jedného dňa ju vyhľadala na lekárskej izbe dcéra pacientky, na stôl jej položila bielu obálku s neznámym obsahom, že sa má postarať o jej mamu, aby sa jej predĺžila hospitalizácia. Povedala jej, že úplatky neberie, ale ona povedala, že je to pre ňu.

Svedkyňa je takisto povedala, aby si to zobrala, lebo ju môže vyhodiť z lekárskej izby. Ponúkla možnosti, ktoré má nemocnica, že pôjdu za zdravotnou sestrou a že skúsia vybaviť sociálne lôžko v nemocnici. Dcéra pacientky si vzala obálku späť, išli spolu za zdravotnou sestrou, potom ju už nestretla.

Vyšetrovateľ urobil konfrontáciu

Policajti preverili, že koncert, na ktoré mala žena lístky, sa uskutočnil Piešťanoch dňa 24. septembra 2019.

Zo žiadosti o predvolanie chorého do Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch zistili, že je zrejmé, že dňa 19. septembra 2019 bola podaná v tomto ústave žiadosť o hospitalizáciu, kde je v záhlaví uvedené, že je naplánovaná hospitalizácia na deň 30.septembra.

Z prepúšťacej správy nemocnice zo dňa 28.septembra 2019 vyplýva, že pacientka bola na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení hospitalizovaná od 18.septembra 2019 do 28.septembra 2019.

Vo veci bola uskutočnená aj konfrontácia medzi obvinenou a svedkyňou, pri ktorej obe zotrvali na svojich tvrdeniach.

Prokurátor uveril dcér pacientky

„Treba povedať, že v tvrdeniach podozrivej a oznamovateľky nejde o dve rovnocenné rozdielne dejové línie (obe z nich uvádzajú svoju verziu udalostí). Predovšetkým oznamovateľka nevie, čo bolo obsahom predmetnej obálky (nemala ju v ruke), kde podozrivá uvádza, že sa jednalo o ďakovný list,“ uviedol prokurátor.

Tieto tvrdenia oznamovateľky nebolo možné v prípravnom konaní žiadnymi inými dôkazmi vylúčiť. Prokurátor poukázal na niektoré skutočnosti a fakty, ktoré vyvolávajú oprávnené pochybnosti o dôveryhodnosti oznamovateľky.

„Oznamovateľka podala oznámenie o podozrení z korupcie dňa 07.októbra 2019, pričom ku skutku malo dôjsť ešte dňa 23. septembra 2019 a podala ho po tom, ako bola prepustená zo zamestnania dňa 02. októbra 2019. Je tu podozrenie, že sa môže jednať aj o snahu poškodiť bývalého zamestnávateľa po skončení jej pracovného pomeru,“ skonštatoval prokurátor.

Pochybnosti o vierohodnosti svedkyne však podľa prokurátora vyvolávajú aj ďalšie tri trestné oznámenia lekárky pre možné podozrenie z korupcie, ktoré boli príslušným policajtom odmietnuté.

Naopak, obhajobné tvrdenia obvinenej sú podporené aj ďalšími vyššie uvedenými dôkazmi – žiadosťou o predvolanie chorého, prepúšťacou správou, verejne prístupnými zdrojmi, ktoré v spojení s jej výpoveďou nespochybniteľne vylučujú tvrdenia lekárky.

Z vykonaných dôkazov možno teda podľa prokurátora spoľahlivo uzavrieť, že skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie, sa nestal. Prokurátor tak tento rok v auguste trestné stíhanie zastavil a právoplatnosť nadobudlo v septembri.