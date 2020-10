Špeciálnemu prokurátorovi viezol úplatok syn Csabu z pesničky Elánu. Vypovedá Zemák

Exšéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa s úplatkom za prepustenie šéfa takáčovcov viezol k špeciálnemu prokurátorovi syn Casabu z pesničky skupiny Elán. Tvrdí muž s prezývkou Zemák.

Vo štvrtok ráno zadržali špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ako prvý informoval denník N. Prípad má súvisieť so zločineckou skupinou takáčovci. Šéf gangu Ľubomír Kudlička bol od konca januára 2017 vo väzbe. V júli ho sudca Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala prepustil na slobodu.

Prítomná prokurátorka proti rozhodnutiu sťažnosť nepodala. „Vzhľadom na to, že v predmetnej trestnej veci už boli vykonané všetky podstatné vyšetrovacie úkony, Špecializovaným trestným súdom bola stanovená vysoká suma peňažnej záruky a obvinenému boli uložené prísne povinnosti a obmedzenia, možno považovať nahradenie väzby probačným a mediačným dohľadom za dostatočné,“ uviedol vtedy Úrad špeciálnej prokuratúry.

Prokurátorka tak mala urobiť so súhlasom Kováčika. Ten mal podľa výpovede Mateja Zemana s prezývkou Zemák za to vziať úplatok a do veci bol zainteresovaný aj ex šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó

Zemák je obvinený zo založenia zločineckej skupiny, podľa vyšetrovateľa patril do riadiaco – výkonnej zložky. S políciou začal spolupracovať a vypovedá aj proti veľkým rybám. Aj na základe jeho výpovede obvinili bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Makóa a bývaleho príslušníka Slovesnkej informačnej služby Františka Böhma. Obaja spolupracujú s políciou a podľa mojich zdrojov z prostredia bezpečnostných zložiek aj portálu Topky.sk vypovedajú aj proti vysokopostavenému prokurátorovi.

Šofér Csaba

Podľa informácií, ktoré som získala zo zdrojov blízkych bezpečnostným zložkám, spomínaný Zemák vypovedá, že Ľudovíta Makóa mal za špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom viesť aj s obálkou za prepustenie Kudličku takáčovský ochranár Csaba Dömötör. Ide o syna Csabu z legendárnej pesničky skupiny Elán. V obálke mal byť úplatok 100 - tisíc eur.

Csabu mladšieho v kauze takáčovci obvinili ešte vlani v novembri obvinili za za zlo­čin za­lo­že­nia, zos­no­va­nia a pod­po­ro­va­nia zlo­či­nec­kej sku­pi­ny. Podľa vyšetrovateľa pa­tril, mi­ni­mál­ne od ro­ku 2004 do ro­ku 2008, do vý­kon­nej zlož­ky v po­zí­cii vý­jazd a od ro­ku 2008 do­po­sial', pl­ní fun­kciu ochran­ky oso­be Iva Ružiča. Ružiča policajti považujú za popredného člena skupiny takáčovcov.

Zemák vypovedá, že o úplatok sa to vraj rozoberať v Chorvátsku na oslave narodenín Martina Mikulca, ktorý patril k čelným predstaviteľom skupiny. Mikulec však medzi časom zomrel, v auguste ho našli obeseného v Českej republike v Zlíne. Stalo sa to po tom, ako s políciou začal spolupracovať už spomínaný Kaiser s prezývkou Indián.

Zemák má biznis s SBS

Zemák okrem iného podniká aj v oblasti bezpečnostnej služby. Od konca roka 2009 má SBS K.G.V. Security. Podľa informácií, ktoré som získala v prostredí organizovaného zločinu, SBS-ku založil na požiadanie Kudličku.

Obvinený je zo založenia zločineckej skupiny. Vyšetrovateľ v uznesení o vznesení obvinenia uvádza, že patril do riadiaco – výkonnej zložky od presne nezisteného obdobia, minimálne od roku 2003, od smrti Róberta Pála a najmenej do roku 2007 zastupoval spomíaneho Kaisera prezývaného Indián a následne Petra Kaňúcha a taktiež riadil, koordinoval a vydával pokyny členom skupiny, zaradeným do výkonnej zložky vo výjazde.