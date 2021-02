Ako som kompromitovala policajtov, ktorí vynášali mafiánovi

O únikoch k šéfovi gangu sýkorovcov Kýblovi som písala už pred rokmi, kompetentní tvrdili, že škodím policajnému zboru, vymýšľam si a posmievali sa mi. Akcia Judáš teraz však ukazuje na upratovanie na NAKA a inšpekcii.

Šéf seneckej vetvy sýkorovcov Martin Bihari pred raziou na seneckú vetvu sýkoriek vo februári 2010 ušiel. Úradu boja proti organizovanej kriminalite – ÚBOK-u (predchodca Národnej kriminálnej agentúry – NAKA) vtedy šéfoval Ivan Ševčík, neskôr bol šéf inšpekcie a potom policajný pridelenec v Prahe, dnes je už vo výsluhovom dôchodku. ÚBOK patril pod prvého viceprezidenta Michala Kopčíka, ktorý neskôr zastával post policajného pridelenca v Chorvátsku a Čiernej Hore a tiež je už vo výslužbe. Sekciu kontroly a inšpekčnej služby riadil Štefan Kočan, z funkcie odišiel v októbri 2010, pôsobil na Akadémii PZ a v súčasnosti je advokát.

Ešte na hlavnom pojednávaní so seneckou skupinou sýkorovcov na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v období od septembra 2011 do februára 2012 viackrát odzneli informácie, že Bihatri mal dopredu echo o policajnej akcii a ušiel. V novembri 2013 mu Najvyšší súd SR v neprítomnosti uložil trest 21 rokov.

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR však tvrdila, že závažné podozrenia o únikoch nikdy nepreverovala. „Neevidujeme podnet s takýmto obsahom,“ uviedli v októbri 2014 z tlačového odboru ministerstva na moje otázky, či sa zaoberajú podozreniami z únikov. Takto podobne odpovedali aj neskôr ešte niekoľkokrát. Rovnako mi odkázali aj to, že ak mám informácie o únikoch, mám podať trestné oznámenie.

Boss Kýbel

S vyučeným automechanikom z rozvedenej rodiny, ktorého volali Kýbel, Malý a pre jeho krutosť tiež Gestapák, si bezpečnostné zložky nevedeli poradiť celé roky. Už v roku 2008 mali informácie o tom, že je šéf zločineckej skupiny. V novembri 2008 vyšetrovateľ dokonca začal trestné stíhanie vo veci založenia zločineckej skupiny. „Doposiaľ presne neustálená osoba Róbert Lališ prezývaný Kýbel alebo Malý, ktorý predstavuje najvyšší organizátorky a riadiaci stupeň tejto štruktúrovanej skupiny a z tejto pozície ďalej pri páchaní trestnej činnosti riadi nižšie postavených členov,“ napísal v uznesení vyšetrovateľ. Od vydania tohto uznesenia uplynuli štyri roky a na prelome rokov 2011 a 2012 sa najvrchnejší boss sýkorovcov začal skrývať. Dostal totiž echo, že sa niečo chystá.

ÚBOK vtedy riadil Peter Krajíček. Po odchode do civilu podnikal a bol náčelníkom bratislavskej mestskej polície, potom námestníkom Slovenskej informačnej služby a aj pridelencom spravodajskej služby v Českej republike. Prvým viceprezidentom bol Ján Vaľo, neskôr sa stal policajným pridelencom v Prahe, z polície odišiel a pôsobí ako šéf bezpečnosti v štátnej akciovke Slovenská prenosná elektrizačná sústava.

Keď už nebolo možné ďalej Lališove aktivity úplne prehliadať, v lete 2012 ho obvinili a vydali zatykač. Písala som o tom ako prvá pre denník Nový Čas. ÚBOK viedol Peter Chudý, ktorý je dnes v civile a stal sa z neho spisovateľ. Jeho zástupcom bol Milan Lučanský, neskorší 1.policajný viceprezident, šéf inšpekcie a policajný prezident. Vlani v decembri zomrel vo väzbe po tom, ako ho obvinili v kauze Judáš.

Obavy policajtov po dolapení

Oboch spomínaných sýkorovcoch sa podarilo dolapiť až v októbri 2015. Bihariho v Českej republike a Lališa v Nemecku vo vrecku s falošnými dokladmi na meno kamaráta Mareka Trajtera. Ten bol v prípade pôvodne obžalovaný za to, že si u sýkorovcov v roku 1999 objednal vraždu Romana Deáka. Trestné stíhanie však voči nemu zastavili z dôvodu premlčania. To však nie je rozhodnutie o vine.

„U niektorých ľudí určite nastali obavy. Osoba považovaná za šéfa skupiny toho určite veľa vie, aj čo sa týka vysokopostavených ľudí, možno aj z bezpečnostného prostredia. V prípade, že by spolupracoval s orgánmi činnými v trestnom konaní na odhaľovaní a dokazovaní trestnej činnosti, existuje pre nich riziko. To sú však všeobecné úvahy,“ povedal po Lališovom zatknutí v rozhovore pre Aktuálne.sk vtedajší riaditeľ Národnej protizločineckej jednotky Martin Smiško.

České média sa zatknutiu Biharimu venovali iba okrajovo. O Kýblovi je z dostupných zdrojov je známy iba tento článok z Köln Expess. Bihari je aktuálne odsúdený na 23 rokov, Lališ dostal doživotie.

Zaistená komunikácia z mobilu sýkorovca

O úniku informácií z polície k sýkorovcom som napísala veľmi veľa článkov, na blog tiež na web Aktutuálne.sk, z ktorého sa však linky sa zdieľať nedajú, nový vlastník portálu totiž všetky pôvodné texty vymazal. Články si môžu policajti prezídia, hovorcovia na ministerstve i prezídiu či novinári dohľadať cez platené rešeršné služby.

„Sýkorovci mali podchytený ÚBOK najmä v čase, keď útvar viedol Ján Vaľo a odboru Bratislava šéfoval Michal Buraľ, ktorý riadil aj odbor zločineckých štruktúr,“ hovorili opakovane moje viaceré policajné zdroje. Okrem iného. Zdroje sú však, samozrejme, jedna vec, ale fakty druhá.

Tak napríklad, v obžalobe, ktorú podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel (v tom čase si neželal, aby médiá zverejňovali jeho tvár a meno) na Lališa a spol. na jeseň 2014 na Špecializovaný trestný súd, sa píše, že policajti majú k dispozícii aj komunikáciu z četu Jurija Fejera prezývaného Malý Rus. Dnes už odsúdeného za zločineckú skupinu a za vraždy. K činom sa priznal, vraj vraždil, lebo sa Kýbla bál.

„Spojil som sa s Peťom, že je to v poriadku, obidvaja,“ napísal Kýbel 3. mája 2012 Fejerovi. Fejer pri výsluchu na polícii vysvetlil, že Kýbel tým zrejme myslel Peťa od Mareka Trajtera. „Kýbel totiž vždy od Trajtera zisťoval, či ho neodpočúvajú a či ich nesledujú. Kýbel hovoril, že by to mal byť nejaký siskár," vysvetlil Fejer.

Výpovede spolupracujúcich obvinených a svedkov

Tieto skutočnosti vyšli najavo začiatkom roka 2015 a neskôr na verejnom hlavnom pojednávaní za prítomnosti mnohých novinárov, ktorí sedeli na laviciach určených verejnosti. Okrem toho pred súdom vypovedali o vynášaní informácií z radov polície aj viacerí svedkovia aj spolupracujúci obvinení.

„Kýbel mal informácie od policajtov, za nejakú audinu, tak ušiel, mal uznesenie dopredu. Dostal echo od policajtov. Začal sa schovávať v Čechách. Bolo to potom, čo zavreli Zdichavského. Potom za pár mesiacov zavreli aj mňa," vypovedal pred súdom svedok Juraj Harvan alias Zlatinko. Zlatinko pre sýkorovcov sledoval ľudí a oni ich potom vraždili, tiež zabezpečoval pre Lališa rôzne úkryty a nosil mu do nich veci a odkazy.

Audinou mal na mysli skutok lízingového podvodu, ktorý sa prejednával pred súdom a uznesením zase uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci za tento skutok, ktoré vydal vyšetrovateľ ÚBOK-u.

„Kýbel vždycky zisťoval, mal svoje zdroje, že kto, prečo je v pátraní. Kto na tom pracuje. Povedal aj nám veľakrát, aj mi posielal četové správy, že aby sme si dávali pozor, vás potrebujem na iné veci, nieže budete robiť nejaké somariny, aby vás zatvorili. Mal kontakty aj cez policajtov. Raz došiel aj za mnou, že Marek mu niečo pozisťoval, myslím Trajtera.... ,“ uviedol pred súdom spolupracujúci obžalovaný Martin Kováč s prezývkou Rybička.

Spomenul tiež, že Lališ mal známych policajtov, stretával sa s niektorými a dával im peniaze, mal od nich informácie. „Veľakrát nám povedal, že sa pripravuje nejaká akcia, mal aj vedomosť o tom, keď mali zadržať Bihariho,“ doplnil.

Ako ušiel Bihari?

Podobne sa vyjadril aj Bihari, ktorý po zatknutí začal spolupracovať a vypovedal tiež proti Kýblovi. Pre Lališa nebol problémom doslova nechať vyrobiť vlastné doklady.

„Prvý mesiac som nemal žiadne doklady, iba vlastne svoje, a zhruba po mesiaci, šiestich týždňoch mi Róbert Lališ dal vyrobiť občiansky preukaz. Predtým som mu odovzdal fotografiu s tým, že mi tvrdí, že to má od Mareka Trajtera a že on vie proste vyrobiť občianske preukazy, takže zhruba asi po takých šiestich týždňoch mi doniesol občiansky preukaz na meno Martin Hersteg a s tým, že mi povedal, že to je nejaký pán, ktorý chodieva do posilňovne do Fiatu,“ uviedol.

Ďalej opísal, ako vo februári 2010 odišiel na základe toho, že mu Lališ oznámil, že bude zatknutý. Bolo to zhruba dva týždne predtým, ako malo k zatknutiu dôjsť. Spomenul, ako ušiel do Egypta, odtiaľ do Nemecka, potom do Českej republiky, kde sa skrýval až do zadržania a kam mu mesačne Kýbel posielal peniaze.

Čo povedala konkurencia? O vynášaní z polície nehovorili iba samotní členovia sýkorovcov, ale i muži z konkurenčných skupín. „Kým nás riešili, sýkorovci mali policajné krytie. Mysleli si, že si môžu dovoliť všetko. Mali svojho človeka na polícii, na ÚBOK-u v Trnave,“ čítali na pojednávaní vo veci vraždy takáčovca Róberta Pála výpoveď jeho šéfa Ľubomíra Kudličku.

O únikoch písali súdy v rozhodnutiach

„Je zrejmé, že obžalovaný Lališ disponoval informáciami z prostredia polície,“ píše sa v prvom rozsudku Špecializovaného trestného súdu vo veci Lališ a spol. Predseda senátu Jozef Šutka uvádza, že „Lališ okrem iného vedel o trestnom stíhaní, ktoré bolo začiatkom roka 2010 pripravované voči Martinovi Biharimu.“

Senát sa v rozsudku odvoláva aj na výpoveď svedka, ktorý vypovedal, že „Lališ opustil Slovensko, keď sa dozvedel o hrozbe trestného stíhania, pričom ešte aj zo skrýše, vydával pokyny, napríklad na zničenie dôkazov - zbraní a výbušnín.“

Predseda senátu v rozsudku poukázal, že „svedok uviedol aj, že disponuje falošným občianskym preukazom, čo sa potvrdilo pri jeho zadržaní."

Anonymizovaný prvý rozsudok Špecializovaného trestného súdu si môžete prečítať tu.

Zo skrýše pripravoval vraždu prokurátora Kýbel tiež požiadal členov svojho gangu počas skrývania sa, aby zistili informácie o prokurátorovi a policajtoch, ktorí na prípadoch sýkoriek pracovali. Dal im lístoček s menami, aby k nim zistili veci. Bolo tam aj meno prokurátora Petra Kysela. Dokonca plánoval jeho vraždu. Môj článok na túto tému z júla 2017 si môžete prečítať tu.

Vraj nič nevedeli a „odpáliť“ ľudí nechceli

„Pohybujeme sa v prostredí, kde sú informácie o podozrivom konaní policajtov na dennodennom poriadku, nemôžem ale „odpaľovať" ľudí na základe neoverených informácií," povedal mi v novembri 2015 vtedajší šéf protizločineckej jednotky NAKA Martin Smiško o podozreniach na úniky ku gangu sýkorovcov, keď som s ním robila rozhovor. NAKA vtedy iba pár dní viedol Peter Hraško po tom, čo z funkcie odišiel Daniel Goga. Smiško dnes šéfuje protiextrémistickému a protiteroristickému útvaru.

Vtedajšia hovorkyňa ministerstva vnútra Andrea Dobiášová zase tvrdila, že chcem kompromitovať policajtov. Opakovane som sa totiž pýtala, či inšpekcia preveruje závažné informácie o tom, že Róbertovi Lališovi alias Kýblovi a spol. niekto z radov polície vynášal.

Neskôr, v máji 2016 zaslala už aspoň distingvované stanovisko: „Inšpekcia MV SR sa zaoberá informáciami v operatívnej rovine, nepodarilo sa jej však získať žiadny dôkaz ani informáciu, na základe ktorej by sa dalo pracovať a vec ďalej riešiť v zmysle trestného poriadku. Osoby, ktoré sú zainteresované do prípadu, nemajú žiadnu vedomosť a nevedia sa vyjadriť, či a od koho mohli takéto informácie uniknúť.“ Inšpekcii vtedy šéfoval spomínaný Ivan Ševčík. Dobiášová je dnes šéfka komunikačného oddelenia na policajnom prezídiu.

Okrem toho som sa nie raz stretla s operatívcami alebo funkcionármi inšpekcie, ktorým som opakovane o závažných podozreniach hovorila a upozornila som ich, že informácie pochádzajú z verejných zdrojov. Vo veci som podala na inšpekciu tiež trestné oznámenia. Podobne ako hovorkyňa Dobiášová sa chovali operatívci NAKA, ktorých už spomínaný vtedajší ich riaditeľ Smiško za mnou poslal.

Nezáujem inšpekcie, NAKA aj novinárov

Závažné podozrenia, o ktorých som písala a pýtala sa na ne kompetentných, vyšli najavo z obžaloby, verejne na pojednávaní z výpovedí svedkov a spolupracujúcich obvinených pred senátom súdov. Tiež sú známe z rozhodnutí súdov, ktoré sa dajú získať na základe info zákona. Obžaloba ani súdy by predsa nedávali dôraz niečomu, čo je irelevantné.

Vec však nezaujímala iných novinárov, hoci dnes o únikoch v iných kauzách vypisujú články, komentáre a na kávičkách sa nad takýmto konaním policajtov pohoršujú a pranierujú ich v mediálnych výstupoch. No čo je horšie, tieto podozrenia nezaujímali ani vedenie NAKA, respektíve vedenie protizločineckej jednotky či inšpekciu. Dokázali sa nad mojimi článkami a otázkami iba usmievať.

Dozorujúci prokurátor Peter Kysel sa v čase, keď som sa téme únikov z polície k sýkorovcom venovala, nechcel vyjadriť. „Dôvodom je, aby nezmaril vyšetrovanie,“ odkázala vtedy vtedajšia hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Dôvodom mohla byť i skutočnosť, ktorá vyšla najavo nedávno počas vypočúvania kandidátov na špeciálneho prokurátora v parlamente. Kandidát Kysel okrem iného spomenul istý prípad, ktorý chcel riešiť už pred rokmi, ale špeciálny prokurátor Dušan Kováčik mu spis odňal a vec išla do stratena.

Akcia Judáš

Minulý rok na začiatku decembra urobila NAKA akciu Judáš. Vyšetrovateľ obvinil viacerých funkcionárov z polície aj spravodajskej služby. Medzi nimi tiež Jozefa Reháka, ktorý roky šéfoval odboru zvláštnych policajných činností (odposluchy a iné) na policajnom prezídiu a isté obdobie mal odpočúvanie na starosti i v Slovenskej informačnej službe.

Z uznesenia sudkyne pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu Pamely Záleskej vyplýva, že Rehák čelí obvineniu aj za to, že vynášal informácie zločineckej skupine sýkorovcov pod vedením Róberta Lališa alias Kýbla. Rehák skončil vo väzbe.

Po tom, ako Špecializovaný trestný súd sprístupnil uznesenie, sa téme „vynášania informácií sýkrovcom“ zrazu venovali médiá.

„Tieto informácie poskytoval Jozef Rehák, vystupujúci pod prezývkou Dodo, ... najmä Robertovi Lališovi, na rôznych miestach, ... minimálne v rokoch 2003 až 2006, pravidelne na mesačnej báze prijímal finančné prostriedky vo výške 20-tisíc slovenských korún, ktoré v hotovosti osobne preberal od členov tejto zločineckej skupiny Martina Biháriho alebo Martina Kováča...,“ píše sa v uznesení o vznesení obvinenia,“ uviedla televízia Markíza, celý príspevok nájdete tu.

"Rehák je navyše obvinený zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny sýkorovci. Pre mafiu mal pracovať minimálne v rokoch 2000 až 2011. Informácie mal posúvať napríklad mafiánskemu bossovi Róbertovi Lališovi, alias Kýblovi," napísal portál Aktuality.sk, celý článok nájdete tu.

Celé uznesenie si môžete prečítať tu.

Senát Najvyššieho súdu SR, zložený z predsedu Juraja Klimenta a členov Petra Hatalu a Petra Štifta, zamietol sťažnosť Reháka a ponechal ho vo väzbe. Aj najvyšší súd sprístupnil uznesenie. Z dokumentu sme sa o prípade „vynášania informácií sýkorovcom“ dozvedeli ešte o niečo viac. Tému spracoval portál Aktuality.sk, článok si môžete prečítať tu. Celé uznesenie Najvyššieho súdu SR nájdete tu.

Teraz neviem, kto chce „odpaľovať“ ľudí, či kompromitovať policajtov

Teraz je však zrejmé, že zainteresovaní sa časom skompromitovali sami. Snáď sa dočkáme ich promptného vysvetlenia rovnako rýchlo, ako dokázali moju osobu vykresliť ako konšpirátora a nepriateľa spoločnosti, ktorý kompromituje policajný zbor. Čo teraz povedia?

