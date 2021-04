Pán X pred obvinením z podplácania špeciálneho prokurátora čachroval s majetkom

Záložné právo na nehnuteľnosti Košča získala spoločnosť, v ktorej figuruje ochrankár bossa sýkorovcov. Stalo sa to iba mesiac pred tým, ako ho obvinili z podplácania špeciálneho prokurátora, aby sa nevyšetrovali úniky z polície.

Koncom októbra minulého roka zverejnila trojica médií Aktuality.sk, TV Markíza a Topky.sk šokujúcu informáciu. Na Úrad špeciálnej prokuratúry prišiel exriaditeľ národnej jednotky finančnej polície Bernard Slobodník, aby odkryl tajomný svet vysokých policajných funkcionárov, ktorého bol sám dlhé roky súčasťou. Pripravené kamery ho nakrútili v sprievode vtedy advokáta Daniela Lipšica, dnes špeciálneho prokurátora.

Výpoveď Slobodníka, familiárne nazývaného Béďo a jeho spolupráca s OČTK spustila nevídanú vlnu razií a obvinení, o ktorých vždy expresne rýchlo a veľmi podrobne informovali vybrané médiá.

Komu mal prospieť online prenos z jeho príchodu na prokuratúru a následných razií, je veľmi dôležitá otázka. Odpoveď na ňu by mali hľadať najmä NAKA a Úrad špeciálnej prokuratúra a aj následne vec aj riešiť.

Svedok Béďo

Béďo okrem špičiek polície a ďalších vplyvných ľudí vypovedal aj o podnikateľovi Petrovi Koščovi. Tajomný muž s prezývkou X dal podľa vyšetrovateľa v roku 2016 úplatok vtedajšiemu špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčika vo výške 50- tisíc eur, aby zariadil nevyšetrovanie policajného funkcionára Jozefa Reháka.

Rehák ako riaditeľ Úradu zvláštnych policajných činností, ktorý má na starosti policajné odposluchy, totiž vynášal členom mafiánskeho gangu sýkorovcov.

Tieto podrobnejšie informácie o tom, v akom prípade je Košč obvinený, zverejnil ako prvý už tradične portál Aktuality.sk. Ešte musím spomenúť, že informáciu o tom, že proti Koščovi vypovedá Slobodník priniesli Hospodárske noviny na druhý deň po medializácii prípadu.

Ako prvá o tom, že sa polícii Košča nepodarilo zadržať (bez podrobností o obvinení) však informovala televízia JOJ s tým, že podľa jej informácií sa ukrýval na Seychelách, kde má údajne vlastnú rezidenciu. Zakrátko však tá istá televízia priniesla inú správu. Sám obvinený jej v rozhovore povedal, že je v zahraničí na dovolenke a v kontakte je aj s vyšetrovateľom. Komunikáciu polície s Petrom Koščom potvrdila aj jeho advokátka a zároveň dobrá známa Eva Mišíková.

Žiadna nová investigatíva

Následne o Koščovi zverejnil ďalšie tri krátke články Aktuality.sk, prvý si prečítajte tu, druhý tu, tretí tu. Posledný je zaujímavý. Vypublikovaný bol práve v deň, keď firma, ktorej sa týka, mala naplánovanú tlačovku. Dva príspevky vydali aj Hospodárske noviny, jeden tu a druhý tu. Rozsiahlejší materiál priniesol aj denník SME.

Tieto texty ( Aktuality.sk, Hospodárske noviny) Koščovi nijako neškodia a zároveň odpútali pozornosť od jeho osoby a záujem pritiahli ju na napríklad jeho obchodného spoločníka a poslanca Tomáša Tarabu, s ktorým mal podľa informácií mojich viacerých zdrojov pred časom aj nezhody. Doposiaľ Aktuality.sk ani Hospodárske noviny nemali dôvod o veci informovať verejnosť, hoci informácie z ich článkov boli známe už oveľa skôr.

Skutočnosť, že niektoré z médií mu po obvinení venovali samostatný text, si zaslúži pochvalu, tak má predsa novinárska práca vyzerať. Keď si však laickým okom porovnáte ich obsah s obsahom článkov o kauzách ako Búrka, Plevel, Víchrica, Očistec, Judáš, Mýtnik či Boží mlyn, Pán X pri nich vyzerá ako chudobný príbuzný. Pritom opak je pravdou. Dlhodobá mediálna imunita voči nemu má hneď niekoľko dôvodov, ktoré rozoberiem už čoskoro v samostatnom článku či v príspevkoch na facebooku.

O Petrovi Koščovi, ktorého viacerí poznajú aj pod prezývkami „Baby face“ alebo „Potetovanec“, som ja osobne v minulosti písala vo viacerých článkoch. Prečítať si ich môžete tu, tu, tu a tu. (Prípadne použiť rešeršnú službu a vyhľadať si moje články z Aktuálne.sk.)

Polícia rozbehla pátranie

Polícia vyhlásila po Petrovi Koščovi pátranie ešte 25. marca.

Polícia najskôr vyhlásila pátranie po pobyte. (MV SR)

Špecializovaný trestný súd vydal príkaz na zatknutie 31. marca. Pre môj blog to potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudjaková.

O pár dní neskôr súd vydal príkaz na zatknutie. (MV SR)

Ako to funguje, keď sa obvineného nepodarí zadržať? · Ak sa obvineného nepodarí predviesť pred vyšetrovateľa, alebo ho pri vznesení obvinenia obmedziť na osobne slobode, polícia vyhlási pátranie po pobyte dotyčného. Napríklad pri náhodnej kontrole ho však dopravní policajti zadržať nemôžu. Informujú iba útvar, ktorý pátranie vyhlásil o jeho kontrole a mieste pobytu.

Prokurátor tiež môže žiadať súd, aby vydal príkaz na zatknutie. V takom prípade, by ho už policajti mohli zatknúť aj pri náhodnej cestnej kontrole. Takýto príkaz však platí iba na Slovensku.

Ak majú policajti operatívne informácie o tom, že by dotyčný mohol byť v zahraničí, napríklad, že odletel do nejakej inej krajiny, môže prokurátor žiadať súd, aby vydal Európsky zatýkací rozkaz alebo Medzinárodný zatýkací rozkaz. Iba po jeho vydaní môžu dotyčného zatknúť aj v zahraničí.

Spomínaného Jozefa Reháka, ktorého chcel Peter Košč pred rokmi podľa vyšetrovateľa chrániť pred trestným stíhaním, zadržali ešte vlani v decembri pri akcii Judáš a dnes sedí vo väzbe. Dôvod? Spolupráca so sýkorovcami. A práve obávaný zločinecký gang je to, čo oboch mužov spája.

Peter Košč mal medzi sýkorkami totiž viaceré dobré kontakty a jedným z nich bol aj niekdajší šéf skupiny Róbert Lališ, alias Kýbel. Okolnosti sprevádzajúce snahu o Koščovo zadržanie sa pritom až nápadne podobajú na dva prípady z minulosti, ktoré sa týkajú vysokopostaveného sýkorovca a im blízkeho muža.

Keď prišla razia

Pred veľkou raziou na seneckú vetvu sýkorovcov vo februári 2010 sa podarilo utiecť jej seneckému šéfovi Martinovi Biharimu. Dva týždne predtým, ako malo prísť k jeho zadržaniu, dostal echo od bossa Kýbla. Polícia vyhlásila pátranie po jeho pobyte. Krátko pred vydaním zatykača dostal rovnakou linkou Bihari ďalšie varovanie. Z Egypta sa rýchlo vrátil do Európy, kde ho na letisku v Nemecku nemohli zadržať, bol síce v pátraní, ale zatykač na neho vydaný nebol.

Z Nemecka potom odišiel do Českej republiky, kde sa skrýval až do zadržania v októbri 2015. Lališ mu zabezpečil falošné doklady a každý mesiac mu tam posielal peniaze. Všetky tieto informácie sú z verejne dostupných zdrojov. Vypovedal o tom samotný Bihari v roku 2016 na súde. Kým však došlo k vzneseniu obvinenia policajta, ktorý informáciu z prostredia zboru vyniesol, prešli ďalšie štyri roky.

Niečo podobné sa udialo aj v prípade Mareka Trajtera, blízkeho priateľa Petra Košča. Inšpekcia sa únikmi informácií pred jeho útekom ani len nesnažila riešiť.

Prečítajte si tiež: Ako som kompromitovala policajtov, ktorí vynášali mafiánovi

Situácia okolo Petra Košča vyzerá veľmi podobne. OČTK sa ho snažili zadržať práve v čase, keď nebol na Slovensku a potom po ňom vyhlásili „iba“ pátranie po pobyte. Kým v prípade Bihariho nebolo možné termín razie meniť, keďže okrem neho polícia plánovala zadržať ďalšiu desiatku osôb, v prípade Košča nikoho iného zadržať nechceli.

Naozaj NAKA nevedela o tom, že opustil krajinu? Nemonitoruje polícia podozrivých pred plánovanou realizáciou? Kto a prečo naplánoval celú akciu práve na tento čas?

Tieto otázky som poslala ešte minulý týždeň policajnému prezídiu. Odpoveď mi neprišla. Tiež ma zaujímalo, či v tejto súvislosti riaditeľ NAKA alebo policajný prezident plánujú podať podnet na odbor kontroly alebo na Úrad inšpekčnej služby. Rovnako aj tieto otázky však zostali bez odpovedí.

Záložné právo na byt v Ružinove aj na vinohrady

To, že Peter Košč o záujme polície o jeho osobu pravdepodobne vedel, dokazuje tiež výpis z katastra nehnuteľností. Väčšina z tých, ktoré vlastní, sú písané na jeho firmu, ako fyzickej osobe mu patria napríklad vinohrady v Bratislave či byt v mestskej časti Ružinov.

Košč má byt v tomto dome v Ružinove. Záložné právo pred mesiacom získala firma spojená so sýkorovcom. (pir)

Na obe nehnuteľnosti si však 23. februára uplatnila záložné právo firma Imbrolia Investments. Spoločníkmi sú ďalšia spoločnosť Imbrolia SK, s.r.o. a Michal Pindroch, ktorý je spolu s Kamilom Brasom zároveň konateľom.

Predmetom činnosti spomínanej spoločnosti Imbrolia SK je správa vlastného majetku. Konateľom a jediným spoločníkom je obchodník s investičným zlatom a podľa viacerých zdrojov bývalý príslušník Francúzskej cudzineckej légie Michal Pindroch. Kamil Braso bol dlhoročným členom sýkorovcov, pôsobil dokonca ako ochrankár šéfa gangu Róberta Lališa.

Robil ochrankára Kýblovi. Kamil Braso na základe pokynov a príkazov Róberta Lališa vykonával funkciu jeho osobného ochrasnkára aj spolu s ďalšími štyrmi mužmi.

Prepravovali ho z miesta na miesto na pancierovom Volve, ktoré sprevádzali sprievodné vozidlá.

Zabezpečili si strelné zbrane za účelom ich použitia v prípade ohrozenia jeho života.

Zabezpečovali miesta, kde sa Lališ zdržiaval, čím umožňovali páchať trestnú činnosť.

Za túto činnosť boli odmeňovaní z peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti vo výške od 15- tisíc korún do približne 1.330 eur mesačne. K trestnej činnosti sa priznal sa súd schválil dohodu o vine a treste, ktorú uzavrel s prokurátorom. Brasa a aj ďalších odsúdili na 36 mesiacov. Výkon trestu odňatia slobody im podmienečne odkladložili a skúšobnú dobu stanovili na 60 mesiacov. Okrem toho im uložili aj trest prepdnutia majetku. Celý rozsudok si môžete prečítať tu.

Pindroch, Braso ani Košč na moje otázky, ktoré som im zaslala v utorok predpoludní, zatiaľ neodpísali, prečítať si ich môžete na konci článku.

Aké sú verzie?

Samozrejme, že existujú aj náhody. Život Petra Košča, jeho vzťahy s pracovníkmi bezpečnostných zložiek, podsvetím a novinármi je však dostatočným dôvodom na to, aby sme príbehu o jeho náhodnej dovolenke v čase plánovaného zadržania neuverili. Kto mu však plán polície vyzradil? Podľa mňa sú pravdepodobné tri verzie.

Prvým podozrivým je sám Bernard Slobodník. Vždy totiž hral na dve strany. Ešte ako policajný funkcionár sa podieľal (podľa vlastných slov) na trestnej činnosti s vtedajším vedením policajného zboru, zároveň však poskytoval rôzne informácie viacerým novinárom. A to aj o osobách, ktorých pred trestným stíhaním kryla samotná polícia. Navyše, jeho priateľský vzťah a časté dôverné schôdzky s Petrom Koščom sú verejným tajomstvom.

Druhá možnosť je, že informácia o plánovanom zadržaní Pána X unikla priamo z policajného zboru. Je naivné myslieť si, že všetky jeho dobré kontakty, ktoré si tam budoval dlhé roky, zrazu len tak zmizli.

Treťou alternatívou sú opäť policajti, ktorí však nekontaktovali priamo Košča, ba dokonca nemali ani v úmysle ohroziť jeho zatknutie. V dobrej, no veľmi naivnej viere vyniesli informáciu spriazneným novinárom, ktorým chceli dožičiť (tak ako v mnohých iných prípadoch) chvíľu slávy a palcové titulky oznamujúce zadržanie ďalšieho dôležitého podozrivého. Nemysleli však na to, že niektorí novinári sú Koščovi priveľmi zaviazaní. A jeho uväznenie by mohlo odhaliť ich nie síce trestnú, ale morálne úplne skrivenú minulosť a tiež súčasnosť.

Aj keď mi z policajného prezídia na otázky neodpovedali, dúfam, že sa prípadom Petra Košča zaoberajú a nebude sa opakovať situácia z minulosti, keď sa o úniky vôbec nezaujímali. A to nie len na inšpekcii ministerstva vnútra, ale aj v samotnej NAKA. Nezabudem totiž na to, ako mi bývalý riaditeľ protizločineckej jednotky NAKA Martin Smiško v súvislosti s únikmi v novembri 2015 pre web Aktuálne.sk povedal: „Pohybujeme sa v prostredí, kde sú informácie o podozrivom konaní policajtov na dennodennom poriadku, nemôžem ale „odpaľovať" ľudí na základe neoverených informácií."

Čo je záložné právo? Záložné právo je spojené s pohľadávkou. Zriadiť záložné právo je možné zmluvou, rozhodnutím kompetentného orgánu (súd, správny orgán, exekútor), prípadne zo zákona. V bežnom živote sa záložné právo zriaďuje najčastejšie záložnou zmluvou. Môže byť zriadené v pohľadávke, ktorá vznikne až v budúcnosti, alebo sa môže viazať na majetok, ktorý záložca v čase jeho zriadenia ešte nenadobudol. Hlavnou funkciou záložného práva je zabezpečiť pohľadávku veriteľa a posilniť jeho právne postavenie, ak má pochybnosti voči dlžníkovi, či tento svoj dlh splní. V opačnom prípade veriteľ môže uspokojiť svoju pohľadávku priamo zo zálohu. Záložné právo k nehnuteľnosti, vzniká zápisom do katastra nehnuteľností. Zapisuje sa vkladom, o ktorom sa rozhoduje na základe návrhu na zápis záložného práva v prospech zakladanej nehnuteľnosti. Záložný dlžník nesmie s nehnuteľnosťou nakladať bez súhlasu veriteľa.

Otázky pre Petra Košča

Kedy, kde a ako ste sa zoznámili s Michalom Pindrochom?

Aký máte vzťah?

Kedy, kde a ako ste sa zoznámili s Kamilom Brasom?

Aký máte vzťah?

Spoločnosť Imbrolia Investments, v ktorej figurujú si uplatnila záložné právo na nehnuteľnosti, ktoré vlastníte ako fyzická osoba. Mohli by ste, prosím, priblížiť z akého dôvodu?

Komunikujete s vyšetrovateľom?

Máte už dohodnutý termín výsluchu?

Otázky pre Michala Pindrocha

Kedy, kde a ako ste sa zoznámili s Petrom Koščom?

Aký máte vzťah?

Spoločnosť Imbrolia Investments, v ktorej figurujete si uplatnila záložné právo na nehnuteľnosti, ktoré Košč vlastní ako fyzická osoba. Mohli by ste, prosím, priblížiť z akého dôvodu?

Otzáky pre Kamila Brasa

Kedy, kde a akým spôsobom ste sa zoznámili s Petrom Koščom?

Aký je Váš vzťah?

Kedy, kde a akým spôsobom ste sa zoznámili s Michalom Pindrochom?

Aký je Váš vzťah?

Z obchodného registra vyplýva, že ste konateľom vo firme Imbrolia SK, s.r.o. Ako k tomu došlo?

Táto firma je spoločníkom vo firme Imbrolia Investments,a tá si uplatnila záložné právo na nehnuteľnosti Košča, môžete sa prosím, k tomu vyjadriť?

Okrem podmienečného trestu odňatia slobody si dostali aj trest prepadnutia majetku, bol už konkurz ukončený? Z obchodného vestníka vyplýva, že nie a keďže do konkurzu sa zahŕňajú aj aktuálne príjmy ako je to vyriešené v súvislosti s tým, že ste konateľom v obchodnej spoločnosti? Nedostávate z nej ako konateľ plat? Ak nie, z akého dôvodu v nej teda pôsobíte?