Inšpekcia preveruje, či pán X dostal pred obvinením echo od policajtov

Úrad inšpekčnej služby preveruje, či v prípade z korupcie obvineného Petra Košča nedošlo k úniku z polície. Informáciu pre môj blog potvrdili z tlačového odboru ministerstva vnútra.

Vyšetrovateľ Košča obvinil z podplácania dnes už bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Zadržať sa ho totiž nepodarilo. Polícia vedie proti Koščovi konanie ako proti ušlému.

Pre televíziu JOJ sa ešte vo štvrtok 25. marca Košč vyjadril, že je na dovolenke v zahraničí. V rovnaký deň polícia vyhlásila po ňom pátranie. Išlo o takzvané pátranie po pobyte. Ak by Košča náhodou zastavili policajti, zadržať by ho nemohli, iba by informovali útvar, ktorý pátranie vyhlásil, v tomto prípade NAKA, o jeho kontrole a mieste pobytu.

Následne Špecializovaný trestný súd vydal príkaz na zatknutie 31. marca. Pre môj blog to potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudjaková. Takýto zatykač však platí iba na území Slovenskej republiky. V zahraničí Košča zatknúť nemôžu.

Rádio žurnál vo štvrtok 8. apríla citoval vyjadrenie advokátky Evy Mišíkovej, ktorá Košča zastupuje. Uviedla, že na jej klienta je vydaný európsky aj medzinárodný zatýkací rozkaz.

V piatok 9. apríla priniesol denník SME informáciu o tom, že Košč je stále v zahraničí a v nedeľu 4. apríla sa chcel vrátiť na Slovensko. Na letisku mu však vyšiel pozitívny test na Covid 19. Mišíková takúto informáciu dostala od Koščovho brata. Kde je Košč a kedy sa dostaví k vyšetrovateľovi, neuviedla.

Špecializovaný trestný súd však v pondelok 12. apríla opakovane uviedol, že stále je vydaný „iba“ príkaz na zatknutie. Európsky zatýkací rozkaz a medzinárodný zatýkací rozkaz doposiaľ nikto vydať nežiadať. Pre úplnosť uvádzam, že návrh na súd dáva prokurátor a môže tak urobiť sám a aj na podnet vyšetrovateľa.

Stále tak platí, že Košča v zahraničí zadržať nemôžu. Prečo jeho advokátka Mišíková hovorí niečo iné, nie je známe. Určite to však stojí za pozornosť.

Obvinenie z podplácania Peter Košč má v spravodajskej komunite prezývku pán X. Volajú ho aj Baby face či Potetovanec. Podľa vyšetrovateľa v roku 2016 chcel chrániť pred trestným stíhaním policajného funkcionára Joozefa Reháka a mal dať úplatok 50 – tisíc eur vtedajšiemu špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. Hospodárske noviny informovali, že to vypovedá bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. Reháka zadržali ešte vlani v decembri pri akcii Judáš a dnes sedí vo väzbe. Dôvod? Spolupráca so sýkorovcami. A práve obávaný zločinecký gang sýkrovcov spája Reháka a Košča. Košč mal medzi sýkorkami totiž viaceré dobré kontakty a jedným z nich bol aj niekdajší šéf skupiny Róbert Lališ, alias Kýbel. V súčasnosti má blízke vzťahy s bývalými ochrankármi Kýbla.

Naozaj NAKA nevedela o tom, že Peter Košč opustil krajinu? Nemonitoruje polícia podozrivých pred plánovanou realizáciou? Kto a prečo naplánoval celú akciu práve na tento čas? Na tieto otázky z policajného prezídia neodpovedali ani po dvoch týždňoch. Košč však mal a aj má v bezpečnostných zložkách stále svojich ľudí.

V minulosti podobne ušiel aj najvrchnejší člen sýkorovcov Kýbel, šéf seneckej vetvy Martin Bihari aj Marek Trajter, ktorý mal k sýkrovcom blízko.

To, že Peter Košč o záujme polície o jeho osobu pravdepodobne vedel, dokazuje tiež napríklad výpis z katastra nehnuteľností. Väčšina z tých, ktoré vlastní, sú písané na jeho firmu, ako fyzickej osobe mu patria napríklad vinohrady v Bratislave či byt v mestskej časti Ružinov. Na obe nehnuteľnosti si však 23. februára uplatnila záložné právo firma Imbrolia Investments. Spoločníkmi sú ďalšia spoločnosť Imbrolia SK, s.r.o. a Michal Pindroch, ktorý je spolu s Kamilom Brasom zároveň konateľom.

V spoločnosti Imbrolia SK je jediným spoločníkom a konateľom investičným zlatom a podľa viacerých zdrojov bývalý príslušník francúzskej cudzineckej légie Michal Pindroch. Kamil Braso bol dlhoročným členom sýkorovcov, pôsobil dokonca ako ochrankár šéfa gangu Róberta Lališa. K členstvu v zločineckej skupine sa priznal a súd schválil dohodu o vine a treste, ktorú uzavrel s prokurátorom. Košč, Pindroch,ani Braso na moje otázky neodpovedali.

