Kto dal echo pánovi X? Podozrivých môže byť až desať ľudí

Deväť pracovných dní trvalo, kým na Prezídiu Policajného zboru sformulovali odpovede na otázky týkajúce sa prípadu obvineného a hľadaného podnikateľa Petra Košča.

Na úvod: Petra Košča, vplyvného muža z prostredia bezpečnostných zložiek a organizovaného zločinu hľadá polícia. Nedarí sa jej už od začiatku. V jeho dome ho NAKA nenašla. Pátranie pokračuje s príkazom na zatknutie na území Slovenska. Európsky zatýkací rozkaz a medzinárodný zatykač doposiaľ nevydali. Prokurátor o to súd nežiadal. Možný únik informácií z polície preveruje inšpekcie. Nemali by sme zabudnúť, že koberec a metlu mali v minulosti aj tam. Napríklad pri vyšetrovaní postupov polície a možného úniku informácií k sýkrovcom, ku ktorým mal a má Košč stále blízko.

Deväť pracovných dní trvalo, kým na Prezídiu Policajného zboru sformulovali odpovede na moje otázky týkajúce sa prípadu obvineného a hľadaného podnikateľa Petra Košča.

Kto a prečo naplánoval celú akciu práve na daný deň? Ako je možné, že NAKA nemala vedomosť, že práve vtedy nebude doma? Naozaj o tom NAKA nemala vedomosť? Vedela NAKA, že Peter Košč sa v daný deň nachádzal už v zahraničí?

„Polícia v konaní postupuje zákonom upraveným spôsobom, bližšie informácie k vykonaným, ani plánovaným úkonom nie je možné z operatívno-taktických dôvodov zverejniť,“ odpovedal pre môj blog hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

Komunikačný odbor ministerstva vnútra pre môj blog už skôr potvrdil, že Úrad inšpekčnej služby preveruje, či v prípade Košča neprišlo k únikom informácií priamo z polície.

Príprava na obvinenie

Peter Košč je obvinený z toho, že v roku 2016 odovzdal úplatok 50-tisíc eur vtedajšiemu špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. Úlohou Kováčika bolo zastaviť vyšetrovanie únikov informácií z polície smerom k zločineckej skupine sýkorovci. Mafiánskemu gangu podľa vyšetrovateľa vynášal policajný funkcionár Jozef Rehák.

NAKA však Petra Košča nezadržala, lebo doma v Pezinku ho nenašli, vyhlásila tak pátranie po pobyte. Sudca Špecializovaného trestného súdu o necelý týždeň neskôr vydal príkaz na zatknutie. Platí však iba na Slovensku. Sám Peter Košč pre televíziu JOJ povedal, že je v zahraničí a rovnako sa pre médiá vyjadrila aj jeho advokátka Eva Mišíková. Hospodárske noviny informovali, že proti Koščovi a Kováčikovi vypovedá bývalý funkcionár NAKA Bernard Slobodník.

Peter Košč má družné vzťahy s príslušníkmi bezpečnostných zložiek, s osobami z podsvetia a v neposlednom rade má čulé kontakty aj medzi novinármi. Možnosť, že o pláne polície zadržať ho vedel dopredu, podporuje napríklad výpis z katastra nehnuteľností. V hlavnom meste vlastní ako fyzická osoba vinohrady v katastri Nové Mesta a byt v Ružinove. Záložné právo na obe nehnuteľnosti si 23. februára uplatnila firma prepojená na obchodníka s investičným zlatom a aj na bývalého ochrankára šéfa zločineckej skupiny sýkorovcov Róberta Lališa.

Prečítajte si tiež: Pred obvinením z podplácania čachroval s majetkom

Róbert Lališ kedysi z krajiny ušiel pred trestným stíhaním tiež. Na nejaký veľmi dlhý čas sa spravodlivosti podarilo ujsť aj niekdajšiemu šéfovi seneckej vetvy sýkorovcov Martinovi Biharimu. Dnes je to jasné, lebo o tom Bihari vypovedal na súde. Aj tieto úteky však polícia v tom čase únikmi nenazývala. Hovorkyňa ministerstva vnútra Andrea Dobiášová vtedy o novinárskych otázkach na túto tému, hovorila ako o diskreditácii príslušníkov PZ. Dnes mimoriadne povýšená do hodnosti podplukovníčky vedie komunikačný oddelenie na Policajnom prezídiu.

Za úniky informácií bol zodpovedný, áno, presne tak, už spomínaný exriaditeľ odboru zvláštnych policajných činností Rehák. Vlani v decembri ho v rámci akcie Judáš obvinili a doteraz stíhajú vo väzbe.

Takže si to zhrňme

Máme tu na úteku pána X ako prezývajú Košča, ktorý sa kedysi stretával s mafiánskym bossom Kýblom krátko predtým, ako tiež utiekol.

Pán X na úteku vlastní nehnuteľnosti, na ktoré si pred jeho útekom uplatnila záložné právo firma, v ktorej figuruje ochrankár toho istého mafiánskeho bossa.

Ten istý mafiánsky boss mal v mafiánskej skupine podriadeného Bihariho, ktorý kedysi takisto utiekol.

Ďakovať veľmi pekne mohli policajtovi, ktorý vynášal mafii utajované informácie.

Toho istého policajta v minulosti chránil pán X, ktorý je dnes na úteku.

Polícia vtedy tvrdila, že je to v poriadku a aj dnes tvrdí, že jej postup je v poriadku a vlastne uvádza, že nič povedať nemôžu.

Čo teda vlastne vieme?

Pán X je na úteku, ale možno je to iba náhoda.

Kto sú podozriví?

Tým, ktorí na náhody neveria, ponúkam niekoľko verzií pravdepodobných únikov informácií, ktorým Peter Košč vďačí za svoju podľa vlastných slov dovolenku s rodinou v zahraničí, v závere ktorej vraj dostal Covid 19. Niečo som už naznačila v predchádzajúcom článku, teraz to rozoberiem podrobnejšie. Možno sa inšpiruje aj inšpekcia i NAKA.

Verzia prvá. Bernard Slobodník. Bývalý riaditeľ národnej jednotky finančnej polície je síce tým človekom, ktorého výpoveď spustila vyšetrovanie Košča, nebolo by to však prvý raz, čo by hral na dve strany. V skutočnosti je totiž prefíkaný ako líška. Ako policajný funkcionár páchal závažnú trestnú činnosť, ku ktorej sa priznáva a usvedčuje z nej aj svojich bývalých kolegov. Vykúpil sa tak z väzobného stíhania a užíva si slobodu.

Trestnej činnosti sa podľa vlastných slov najčastejšie dopúšťal tak, že za peniaze kryl rôzne subjekty, ktoré mal ako policajt vyšetrovať. Zároveň však neváhal o tých istých subjektoch poskytovať informácie vybraným novinárom. Už v predchádzajúcom blogu som písala o tom, že s Petrom Koščom mal a možno stále má priateľský vzťah a často sa dôverne stretávali.

Ak by bola táto verzia správna, zodpovednosť by aj tak niesli policajti. Konkrétne operatívci, ktorí so Slobodníkom pracujú. Znamenalo by to totiž, že ho nezvládli ustrážiť. Nemyslím fyzicky. No nevedeli odhadnúť jeho sklony k intrigám a jasne nastaviť pravidlá spolupráce.

Túto verziu považujem za vysoko pravdepodobnú.

Verzia druhá. Medzi operatívcami, ktorí pracujú so Slobodníkom je čierna ovca. Informáciu o tom, že na Košča bude po vyťažovaní aj vypovedať Slobodník, Koščovi táto čierna ovca z operatívy jednoducho vyzradila.

Koľko operatívcov môže pracovať so Slobodníkom v prípade kauzy Košč? Odhadujem na dvoch až štyroch príslušníkov PZ. Tí sú prvými na rane ako podozriví.

Túto verziu považujem za pravdepodobnú, skôr vysoko pravdepodobnú, že jeden z operatívcov mohol zlyhať.

Verzia tretia. Zasa NAKA. Okruh sa automaticky rozširuje o osoby z prostredia polície, ktoré majú k Slobodníkovi a všetkému, čo povie, prístup a to sú nadriadení operatívcov, teda vedúci operatívneho oddelenia, vyšetrovateľ a vedúci oddelenia vyšetrovania, ktorý je vyšetrovateľov priamy nadriadený. To sú ďalší traja podozriví.

Verziu, že by mohli byť podozriví vedúci operatívy či vedúci vyšetrovania považujem za úplne najviac pravdepodobnú. Skôr sa prikláňam k vedúcemu pre operatívu. Zároveň samotného vyšetrovateľa, by som dokonca z radov podozrivých aj úplne vylúčila.

Verzia štvrtá. Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. Za predpokladu, že policajti o operatívnom vyťažení či výpovedi Slobodníka o Koščovi informovali aj prokurátora, medzi podozrivými z úniku informácií sú tiež dozorový prokurátor a jeho priamy nadriadený. Oni sú teda ďalší dvaja podozriví.

Napríklad, dozorový prokurátor mal na predchádzajúcom pôsobisku kolegov, ktorí tak povediac mali blízko k subjektom, ktorým Košč poskytoval svoje služby a aj takých, ktorí v minulosti podozrenia voči nemu nepreverili dostatočne.

Túto verziu však považujem za málo pravdepodobnú, aj keď vylúčiť ju úplne nemôžem.

Krátka poznámka

Platí, že nech už ktokoľvek Koščovi informácie o plánoch polície vyzradil, ani nemusel mať zlý úmysel. Pokojne mohlo stačiť, že je kamarátom niektorej z novinárskych hviezd, tak ako už viackrát v minulosti, aj tento raz, dal iba tip. V dobrej, ale skôr veľmi hlúpej viere. Mnohí novinári sú totiž Koščovi zaviazaní, lebo dlhé roky patril k ich najlepším informátorom. A najmä manipulátorom. Mohli mu tak informáciu o jeho plánovanom zadržaní vyzradiť. Namiesto toho, aby o ňom napísali sériu článkov, ako to robia v iných kauzách.

Aj v tomto prípade však prichádza do úvahy podozrenie minimálne z disciplinárneho previnenia, ak nie trestného činu voči policajtom, prípadne prokurátorom. No ak by to tak bolo, nikdy sa takáto verzia nepodarí preukázať. Zlomiť by sa museli nie len odanní novinári. No najmä policajti z inšpekcie a prokurátor, ktorí budú únik prešetrovať, by sa museli zbaviť strachu z lynču, ktorí by nasledoval napríklad po obvinení nejakého novinára. (Vyzradenie realizácie v režime utajenia je neoprávnený prospech. Tak hovorí judikatúra.)



Spolu je to teda sedem až deväť podozrivých. Plus Slobodník. Jeho by však žiadny disciplinárny, či trestnoprávny postih nečakal. No určite by to nabúralo dôveryhodnosť jeho svedeckých výpovedí a aj pohnútku spolupracovať s políciou.

Čo ďalej?

A ako sa dá zistiť, či k úniku naozaj prišlo a kto informácie Petrovi Koščovi vyniesol?

Najskôr treba zabezpečiť informácie o tom, kedy o ňom Slobodník rozprával pred policajtami prvýkrát. Kto bol vtedy pri tom. Kto sa o tom následne dozvedel, kedy sa o tom dozvedel a akou formou sa o tom dozvedel.

No a podstatné je tiež vedieť, kedy, kde a za akých okolností sa Bernard Slobodník stretol s Petrom Koščom od 29. októbra minulého roka do 24. marca tohto roka. Čiže inými slovami, odvtedy, keď sa v sprievode svojho vtedajšieho advokáta a dnes špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a novinárov z Aktuality.sk, TV Markíza a Topky.sk dostavil na Úrad špeciálnej prokuratúry až do momentu, kedy si pre Košča prišla polícia. Žiaľ, neskoro.

Tieto všetky informácie je následne potrebné zanalyzovať a vyhodnotiť.

Netreba však zabudnúť ani na poznatky o podozreniach voči Koščovi, ktoré NAKA mala už skôr. A ešte dôležitejšie je zistiť, kto, kedy a akým spôsobom ich získal. A kto, kedy, akým spôsobom a prečo rozhodol, že sa nimi nebudú vôbec zaoberať.

Súd vydal príkaz na zatknutie. (MV SR)

Možno by sa aj nejaké mená príslušníkov PZ zhodovali s menami tých, ktorí sa dnes pohybujú blízko svedka Slobodníka, či prichádzajú do kontaktu s informáciami o jeho vyťažovaní/vypočúvaní. A možno ani nie.

V každom prípade by však na Úrade inšpekčnej služby určite nemali zabudnúť, že aj u nich celé roky vyšetrovanie únikov niekto kryl. A aj medzi radovými príslušníkmi PZ služobne zaradenými na inšpekcii sa možno ešte stále nájdu tí, ktorí sa výpovedi svedka o únikoch k sýkorovcom pred rokmi posmievali, či tí ktorí sú kamaráti s osobami blízkymi Lališovi.

Rovnako jeden z riadiacich pracovníkov, ktorí patrí k podozrivým za nieriešenie únikov z minulosti, tam ešte stále „sedí na svojej funkcii“, má prístup k informáciám a rozhoduje, čo robiť bude a čo nie. Iný rovanko podozriví funkcionár zase nedávno odišiel na pôsobisko, ku ktorému vedeniu má blízko práve Košč.

Možno to vedenie NAKA radšej celé ani nechce vedieť a možno to nechce celé vedieť ani inšpekcia. Vraj to totiž funguje tak, že vynášanie informácií do rôznych skupín si navzájom tolerujú a podozrenia voči iným tak ignorujú.