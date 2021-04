Pán X je neviditeľný aj s rozsiahlym tetovaním a piatimi deťmi

Peter Košč má päť detí, s tromi rôznymi ženami. Okrem toho výrazne potetované telo. Na úteku pred zákonom sa tak žije ťažko. A možno aj ľahko. Zatykač totiž platí iba na Slovensku a on sám tvrdil, že je v zahraničí.

Peter Košč je obvinený z toho, že roku v 2016 (mesiac mi nie je známy) odovzdal úplatok vtedajšiemu špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi v sume 50–tisíc eur. Podľa vyšetrovateľa si tým poistil nevyšetrovanie únikov z polície do prostredia zločineckej skupiny sýkorovcov.

Ide síce o korupciu, ale samotný skutok je klasifikovaný „iba“ ako prečin. Petrovi Koščovi v prípade dokázania viny hrozí trest dva až päť rokov. Premlčacia doba trestného stíhania je v tomto prípade päť rokov.

Právo na obhajobu je zachované, keďže Peter Košč má zvolenú advokátku Evu Mišíkovú. Vedie sa voči nemu konanie ako proti ušlému.

Hospodárske noviny informovali, že proti Petrovi Koščovi a Kováčikovi vypovedá bývalý funkcionár NAKA Bernard Slobodník.

Príkaz na zatknutie platný na Slovensku

NAKA chcela Petra Košča zadržať. Elitné jednotka však vyšla naprázdno, lebo v jeho dome v Pezinku ho nenašli. Petra Košča obvinili ešte 23. marca, polícia 25. marca na sociálnej sieti veľkolepo informovala, že vyhlásila pátranie po jeho pobyte a sudca Špecializovaného trestného súdu vydal 31. marca príkaz na jeho zatknutie. Na druhý deň, 1. apríla to bolo zaevidované v policajnej databáze.

Tu je potrebné zdôrazniť, že príkaz na zatknutie platí iba na Slovensku. Hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu súdu Katarína Kudjaková v piatok 16. apríla potvrdila, že žiadny iný zatykač v prípade Petra Košča tento súd nevydal.

Sám Pán X však ešte koncom marca pre televíziu JOJ povedal, že je v zahraničí. Rovnako sa pre médiá opakovane vyjadruje aj jeho advokátka . Vrátiť sa podľa nej mal 4. apríla, no pred odletom mal pozitívny test na Covid-19. Informáciu vraj pritom nezískala priamo od svojho klienta, ale od jeho brata. To, kedy sa Peter Košč dostaví k vyšetrovateľovi na výsluch a tiež to, kde sa momentálne nachádza, neuviedla.

NAKA aj prokuratúra mlčia

Je také ťažké pre NAKA overiť si, či Peter Košč naozaj opustil územie Slovenska? Teda aspoň letecky.

Je také ťažké overiť si, či opustil schengenský priestor?

Vie vôbec NAKA, kde sa Peter Košč nachádza?

Nevie?

Ako je to možné?

Z akého dôvodu ho potom hľadali u neho doma a prečo čakali ďalšie dva dni s vyhlásením pátrania po jeho pobyte?

Pamätá si vyšetrovateľ a jeho operatíva, že vo februári 2010 veľmi podobným spôsobom ušiel námestník sýkorovského gangu Martin Bihari?

Pamätá si aj to, že sa tak stalo práve vďaka pomoci (aj) Košča a jemu spriaznených policajtov?

Ak si to súčasný vyšetrovateľ nepamätá a spomenúť si nevie ani jeho operatíva, nenájde sa v celej NAKA nikto s lepšou pamäťovou stopou, kto by im to pripomenul?

Alebo snáď má nejaký operatívec či nebodaj vedúci operatívy na NAKA odbor Bratislava priateľský vzťah s Petrom Koščom?

Ak áno, ako je možné, že nadriadení ich nechali prichádzať do kontaktu s informáciami o prípade?

„Otázky je potrebné adresovať úradu špeciálnej prokuratúry, ktorej dozorujúci prokurátor si v danej veci vyhradil komunikáciu,“ povedal hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

Vcelku úsmevná odpoveď. Prokuratúra totiž nerozhoduje o spôsobe realizácie polície a už vôbec nemá právo odpovedať na otázky týkajúce sa personálnych záležitostí NAKA. Ale dobre. Pozorný čitateľ “nežerie seno” a obraz si môže vytvoriť sám.

Poznámka.: Sýkorovec Martin Bihari vo februári 2010 využil "dieru" v časovom období medzi pátraním po jeho pobyte/príkazom na zatknutie a vydaním európskeho a medzinárodného zatýkacieho rozkazu. Rýchlo sa vrátil z Egypta (kam ušiel vďaka echu z PZ) na územie Európskej únie (do Nemecka) a následne sa skrýval. Do skrýše mu Róbert Lališ pravidelne posielal peniaze na mesačnej báze. Až v októbri 2015 ho vypátrali a zatkli v Českej republike. A to i napriek tomu, že do Egypta odletel na vlastný pas, čo sa polícia musela dozvedieť v priebehu niekoľkých minút, dobre možno hodín, no maximálne jedného dňa.

Prečo dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry doposiaľ nežiadal súd o vydanie európskeho a tiež medzinárodného zatýkacieho rozkazu?

Sú splnené podmienky na ich vydanie?

Alebo má snáď dozorový prokurátor nejaký priateľský vzťah s Petrom Koščom, či jeho blízkymi?

Keď sú splnené podmienky a nemá s Koščom vzťah ani jemu blízkymi, na čo stále čaká?

Keď nie sú splnené podmienky, ako bude vec riešiť?

„Úrad špeciálnej prokuratúry sa vzhľadom na počiatočné štádium konania zatiaľ nebude k veci vyjadrovať. A to najmä z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu účelu vyšetrovania.“ znela odpoveď pre môj blog hovorcu generálnej prokuratúry Dalibora Skladana.

Takýto to je postup

Ak je daný niektorý z dôvodov väzby (útek a vyhýbanie sa trestnému stíhaniu, ovplyvňovanie trestného konanie, pokračovanie v trestnej činnosti) a nepodarí sa zabezpečiť prítomnosť obvineného na výsluchu alebo na inom úkone, súd na návrh prokurátora vydá príkaz na zatknutie. Ten obsahuje údaje o obvinenom, opis skutku, právnu kvalifikáciu a dôvody, pre ktoré sa vydáva. Príkaz na zatknutie platí iba na území Slovenskej republiky.

Ak existuje predpoklad, že by sa obvinený mohol zdržiavať alebo sa zdržiava v inom členskom štáte Európskej únie súd na návrh prokurátora vydá európsky zatýkací rozkaz. Eurozatykač je možné vydať pri trestnom čine, za ktorý je možné uložiť trest najmenej dvanásť mesiacov.

Súd vydal príkaz na zatknutie. (MV SR)

Trestný poriadok hovorí, že ak sa obvinený zdržiava v cudzine a ak je potrebné ho vyžiadať, vydá proti nemu predseda senátu príslušného súdu medzinárodný zatýkací rozkaz. Urobí tak na návrh prokurátora. Súd vydá medzinárodný zatýkací rozkaz najmä, ak nemožno zabezpečiť prítomnosť obvineného na úkonoch trestného konania iným spôsobom.

Okrem mena a priezviska obvineného, dátumu nerodenia, adresy trvalého pobytu v Slovenskej republike a iných právnych náležitostí ako presná právna kvalifikácia či opis obvinenia, obsahuje eurozatykač i medzinárodný zatykač aj ďalšie dostupné údaje uľahčujúce jeho identifikáciu vrátane jeho popisu a fotografie alebo krajinu, v ktorej by sa obvinený mohol nachádzať.

Sú splenené podmienky?

Nie je jasné, či OČTK majú informácie o tom, že Peter Košč je skutočne v cudzine. Vydanie eurozatkyču aj medzinárodného zatýkacie rozkazu ako už bolo spomenuté, vyžaduje tento predpoklad.

To, že sám Peter Košč aj jeho advokátka uviedli médiám, že sa nachádza v zahraničí, ešte nemusí byť pravda. Keďže polícia ani prokuratúra nekomunikujú, nedá sa teda overiť, či majú o jeho pobyte za hranicami Slovenska poznatky.

Prekážkou na vydanie uvedených zatykačov však môže byť aj to, že obvinený deklaroval vyšetrovateľovi svoj návrat, napríklad vopred zakúpenou letenkou či spomínam pozitívnym testom na Covid 19 atď. Aj tu platí, že sa to nedá overiť, keďže polícia a prokuratúra mlčia.

Eva Mišíková sa k tejto téme nedávno vyjadrila v inej kauze, ktorá sa netýkala jej klienta. „Zatykač je na mieste, ak obvinený v primeranom čase na výzvy vyšetrovateľov nereagoval,“ upozornila pre denník Sme v súvislosti s prípadom Michala Suchobu.

"Ak im napríklad nepovedal, že má letenku na konkrétny dátum a dostaví sa na výsluch, tak vzhľadom na odstup času by to už mali riešiť,“ dodala Mišíková o Suchobovi, v súvislosti s tým, že sa v tom čase nehlásil a v čase obvinenia sa nachádzal v Dubaji.

Horšie by bolo, ak by na vydanie uvedených zatykačov na Petra Košča boli splnené podmienky a prokurátor by nekonal zámerne.

Tetovanie, päť detí a brat v SIS

Opísať fyzický vzhľad Petra Košča nie je vôbec náročné. Na rukách, nohách aj chrbte má totiž početné tetovania. Nuž a s takým „doplnkom“ sa skrýva naozaj ťažko. Druhá vec je, za predpokladu, že on a jeho advokátka hovoria o pobyte v cudzine pravdu a nie je vydaný európsky a medzinárodný zatykač, nie je ani dôvod skrývať sa. Keďže ako som už viackrát spomenula príkaz na zatknutie platí iba na území Slovenska. Verím, že polícia má dostatok fotografií aspoň častí Koščovho tetovania, ktoré jej môžu byť užitočné pri pátraní.

Skrývanie sa pred zákonom Petrovi Koščovi, ktorého prezývajú aj pán X, Babyface, či Potetovanec (práve pre mnohé tetovania na tele) celkom iste neuľahčí ani jeho rodinka, s ktorou podľa vlastných slov, ako už bolo spomenuté až do pozívneho testu na Covid 19 dovolenkoval v zahraničí.

Peter Košč má totiž päť detí, pričom až štyri z nich sú maloleté. Potomkov mu porodili tri rôzne ženy a matkou dvoch najmladších a jeho poslednou manželkou) je neter bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina. Peter Košč v minulosti dokonca zháňal sponzorov ochotných podporiť stranu Vlasť, za ktorú Harabin kandidoval v parlamentných voľbách v roku 2020.

Odlúčenie od rodiny a následné komplikované pokusy o kontakt s ňou pritom už prezradili nejedného zločinca na úteku. A boli medzi nimi aj chlapi úplne iného kalibru, ako je pri všetkej úcte Peter Košč.

Dôležitou osobou je aj jeho brat Pavol. Neviem síce, či je to ten istý brat, o ktorom tvrdila advokátka Mišíková, že s ním komunikuje, no viem však, že brat Pavol mladší, pracuje ako riaditeľ personálnej sekcie v Slovenskej informačnej službe.

O tom, že po nástupe Jozefa Magalu na post riaditeľa služby v roku 2006 dostal miesto personálneho šéfa brat pána X, sa píše aj v spise Gorila. Z verejných zdrojov sa dá zistiť, že neskôr pôsobil v organizácii patriacej pod ministerstvo školstva. Do SIS na miesto šéfa personalistiky sa vrátil spolu s Antonom Šafárikom.

Mimochodom, ide o veľmi zaujímavú situáciu. Kde je totiž záruka, že sily a prostriedky spravodajskej služby nebudú zneužité na zmarenie pátrania po Petrovi Koščovi?

Pozoruhodný je tiež fakt, že Pavol Košč starší (otec) je policajt vo výsluhovom dôchodku s čulými kontaktmi v bezpečnostnom prostredí. Po odchode zo zboru istý čas pôsobil ako advokát.

Prečítajte si tiež: Podozrivých z vynášania pánovi X je až desať ľudí

Možnosť, že o pláne polície zadržať Petra Košča vedel on sám už vopred, podporuje napríklad výpis z katastra nehnuteľností. V hlavnom meste vlastní ako fyzická osoba vinohrady v katastri Nové Mesto a byt v Ružinove.

Záložné právo na obe nehnuteľnosti si ešte 23. februára uplatnila firma prepojená na obchodníka s investičným zlatom a tiež na bývalého ochrankára šéfa zločineckej skupiny sýkorovcov Róberta Lališa.

Úrad inšpekčnej služby preveruje, či Koščovi niekto z prostredia polície informácie nevyniesol.



Prečítajte si tiež: Ako som kompromitovala policajtov, ktorí vynášali mafiánovi