Mikulec bráni inšpekciu, ktorá upratala vyšetrovanie únikov k mafii

Jozef Rehák sa podľa vyšetrovateľa dopúšťal trestnej činnosti od roku 2000 do roku 2011 v rámci zločineckej skupiny. Úplatky však údajne prijímal aj od septembra 2014 do mája 2015 a potom od augusta 2018 do decembra 2019.

Jeden zo svedkov uviedol, že informácie o tom, či je niekto zo skupiny Sýkorovcov sledovaný, odpočúvaný alebo rozpracovaný políciou, poskytoval jej členom človek, ktorý v tom čase šéfoval odposluchom a on sám ho poznal pod prezývkou „Dodo“. Podľa svedka išlo o obdobie rokov 1998 – 1999, pričom s Dodom ho zoznámili ďalšie osoby, ktoré sa s ním v tom čase stretávali na rôznych miestach v Bratislave. Pri jednom z takýchto stretnutí si jeden zo Sýkorovcov rozhovor s Rehákom nahral na záznamové zariadenie, aby ho v prípade potreby mohol nahrávkou vydierať.

„S Dodom chodila ešte jedna osoba, ktorej meno si nepamätám, ale každý dostával po dvadsaťtisíc korún mesačne. Finančné prostriedky mu od roku 2003 alebo 2004 odovzdával zvyčajne v Senci. Väčšinou sa čakalo, kým sa ozve. Zavolal mu z búdky a hovoril len „no“, „hm“, na čo mu svedok odpovedal, že je pred Tureckým domom, alebo o 10 minút „na jazerách“,“ vypovedal jeden zo sýkorovcov.

Svedok si tiež spomenul na situáciu, keď za ním Jozef Rehák prišiel v obleku a v Audi A6. Zo žartu sa ho preto opýtal, či je už v SIS, keď si tak polepšil. Rehák mu na to s prekvapením odpovedal otázkou, že odkiaľ to vie. Neskôr mu vraj potvrdil, že ho dosadili na miesto zástupcu riaditeľa SIS. Zo služby však po dvoch rokoch odišiel.

Za éry ministra vnútra Daniela Lipšica sa vrátil do policajného zboru, kde šéfoval Úradu zvláštnych policajných činností. Milan Krajniak robil Lipšicovi v tom istom čase poradcu pre rómsku problematiku. Tvrdí, že Reháka im poradili policajti, ktorým dôverovali. Zároveň však o Rehákovi napísal článok, v ktorom ho ako funkcionára SIS podozrieva zo skartácie nahrávky Gorily.

Od skupiny sýkorovcov vraj Jozef Rehák dostával pravidelnú finančnú odmenu do roku 2008. Tvrdí to svedok, podľa ktorého im ale aj potom občas povedal, že sa na nich niečo chystá, prípadne kto z nich má odpočúvaný telefón.

V rovnakom duchu sa vyjadril aj ďalší svedok, ktorý vraj Reháka začal vnímať niekedy v roku 2000. Údajne o ňom vedel, že v polícii zastáva vyššiu funkciu, pričom na starosti má sledovačku alebo odposluchy. Keď teda sýkorovci potrebovali informácie, Rehák ich zabezpečil. V roku 2010 im napríklad vyzradil, že šéf seneckej vetvy sýkorovcov Martin Bihari je v pátraní a že ho budú chcieť zadržať. Zdôraznil tiež, že ostatní členovia tej istej vetvy sa o tom nesmú dozvedieť.

„Potom neskôr dostal lepší flek v SIS, ale ešte keď bol policajt, dostával asi tridsaťtisíc korún mesačne.“ Svedok mu vraj minimálne raz odovzdal peniaze osobne, bolo to vraj blízko Rehákovho bydliska v Šali. Tvrdí tiež, že Jozef Rehák bol na výplatnej páske sýkorovcov zrejme odvtedy, keď ho na stretnutí tajne nahrali, čím vlastne akoby spečatili vzájomnú spoluprácu.

Vznik samotnej nahrávky opísal iný svedok 26. novembra 2020. Uviedol, že okrem Reháka dostávali od sýkorovcov peniaze aj viacerí iní policajti. Spomenul tiež, že v roku 2012 im Jozef Rehák povedal, že by sa mali radšej skryť, lebo sa údajne niečo deje. Nejaký čas preto vôbec nechodili domov a nenosili so sebou telefón. Práve v septembri 2012 obvinili sýkorovcov z vraždy Romana Deáka. V tom čase však už bol šéf gangu Róbert Lališ dávno na úteku.

Svedok vypovedal rovnako už 23. novembra 2015, 15. decembra toho istého roka a tiež 16. novembra 2016. Ďalší svedok tvrdil to isté 9. februára a 1. decembra 2016 a ďalší zase 24. februára a 29. novembra 2016.

Išlo vtedy o trestné stíhanie, ktoré v roku 2017 zastavila inšpekcia ministerstva vnútra, s čím sa stotožnil aj dozorový prokurátor.

V konaní, ktoré je od roku 2020 vedené voči Jozefovi Rehákovi v kauze Judáš, ho tí istí svedkovia hodnoverne opoznali ako muža, o ktorom kedysi tvrdili to isté, no poznali ho len ako Doda.