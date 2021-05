Čo by sme ešte mali vedieť o Dodovi, ktorý je obvinený z vynášania informácií mafii

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic mal ešte ako advokát informácie o podozreniach voči funkcionárovi polície s prezývkou Dodo v čase, keď bol ministrom vnútra. Upratala ich inšpekcia s jeho predchodcom Dušanom Kováčikom.

Minister vnútra Roman Mikulec cez tlačové oddelenie pre môj blog odkázal, že podľa dostupných informácií vtedajšia Sekcia kontroly a Inšpekčnej služby ( SKaIS) ako sa inšpekcia predtým volala, sa prípadom úniku informácií z polície k mafiánskemu gangu sýkrovcov zaoberala a vyšetrovala ho. „So spôsobom ukončenia vyšetrovania sa stotožnil aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý vo veci vykonával dozor.“

Nuž, ale prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry a vyšetrovateľ NAKA v tejto veci vlani decembri v rámci akcie Judáš vzniesli obvinenie voči bývalému riaditeľovi Úradu zvláštnych policajných činností Jozefovi Rehákovi, ktorého volajú Dodo. Podľa uznesení súdov, ktoré sa odvolávajú na obvinenie vynášal sýkorovcov. Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu dokonca Reháka vzala aj do väzby. A práve tieto úniky vyšetrovala inšpekcia pred rokmi so záverom, že "skutok sa nestal".

Mikulec však opatrenie vo vzťahu k inšpekcii, dnes pod názvom Úrad inšpekčnej služby urobiť neplánuje.

Náhly odchod

Na inšpekcii boli v tom čase operatívci, ktorí sa posmievali svedkom, ktorí o únikoch vypovedali a viacerí funkcionári s tieňom podozrenia. Napríklad Róbert Zaplatílek. Otázky k téme som im poslala koncom ešte apríla.

Portál Tvnoviny.sk. priniesol správu, že Zaplatílek, zástupca riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), ktorý bol aj riaditeľom útvaru inšpekčnej služby na Úrade boja pri organizovanej kriminalite odišiel do civilu k 15. máju.

Inšpekcia prípad Jozefa Reháka alias Doda, ktorý bol v minulosti riaditeľom, Úradu zvláštnych policajných činností Prezídia PZ, o útvar, ktorý má na starosti od odposluchy, riešila v období rokov 2016 až 2017.

Podľa vyšetrovateľov, ktorí sa odvolávajú na výpovede viacerých svedkov z radov zločineckej skupiny sýkorovcov, že Rehák dlhé roky zneužíval a informácie z polície a poskytoval záujmovým osobám vrátane gangu sýkoriek na čele s lídrom Róbertom Lališom alias Kýblom, ktorého pre jeho krutosť volali aj Gestapák.

„Skutočnosti, ktoré uvádzate, boli získané v súvislosti s trestným konaním a preto je nevyhnutné, aby sa nimi zaoberali orgány činné v trestnom konaní, do ktorých činnosti nemôže a ani nechce minister vnútra zasahovať. Opatrenia bude prijímať iba v takom prípade, ak budú predložené relevantné dokumenty a teda dokázané skutočnosti,“ uviedol pre môj blog Mikulec cez tlačové oddelenie ministerstva vnútra na otázky, ktoré sa týkali zametania vyšetrovania únikov z polície k sýkorovcom.

Očista polície a aj inšpekcie sa však nemôže nikdy podariť, keď vo vedení úradu, ktorého úlohou je policajtov stíhať, budú stáť ľudia čo i len trochu podozriví z marenia alebo ovplyvňovania práce svojich kolegov v minulosti. Je totiž pravdepodobné, že rovnako sa budú správať aj dnes. Možno len otočia kabáty a chrániť budú tých, ktorých ešte nedávno chceli či museli stíhať.

Nie je mi tiež vôbec jasné, čo presne má minister na mysli, keď hovorí o relevantných dokumentoch a dokázaných skutočnostiach. Uznesenia súdov, v ktorých sú podozrenia voči inšpekcii uvedené, nie sú pre neho relevantné dokumenty? Navyše, keď sa neustále odvoláva na samostatnosť práce OČTK, čo viac ako ich uznesenia o vznesení obvinení či návrhy na vzatie do väzby chce brať do úvahy, aby konal?

Rozumiem, že v kontexte prezumpcie neviny musí výsledný verdikt o vine či nevine povedať iba nezávislý súd, ale odvolávanie sa na túto mantru v prípade podozrení príslušníkov bezpečnostných zložiek a zástupcov prokuratúry či súdov je čistý alibizmus a živná pôda pre systém, v ktorom okrem iných uviazla aj slovenská polícia.

Pán X na scéne

Dozor v prípade podozrení voči Jozefovi Rehákovi, ktoré policajná inšpekcia za nič na svete nechcela vidieť, vykonával Úrad špeciálnej prokuratúry pod vedením Dušana Kováčika, ktorý je niekoľko mesiacov vo väzbe pre obvinenie v inom prípade.

A v marci tohto roka Dušna Kováčika navyše obvinili aj za to, že za 50-tisíc eur prípad Jozefa Reháka zamietol pod koberec. A spolu s ním aj podnikateľa Petra Košča, ktorý podľa vyšetrovateľa bývalého špeciálneho prokurátora v auguste 2016 v tej istej veci uplácal. Usvedčuje ich Bernard Slobodník, ktorý mal úplatok sprostredkovane odovzdať. Slobodník je od vlaňajška jedným z najznámejších slovenských kajúcnikov. O úplatku v prípade Reháka vypovedal pred vyšetrovateľom on sám.

Dušan Kováčik sa už čoskoro postaví pred súd. V kauze Boží mlyn, pre ktorú je vo väzbe, podal prokurátor obžalobu. Bernard Slobodník je stíhaný na slobode a Peter Košč na úteku. O Petrovi Koščovi, známom ako pánovi X, som už toho napísala veľa. Špecializovaný trestný súd na neho vydal európsky i medzinárodný zatykač a nachádza sa bohviekde. A to je najväčší problém.

Ikona na pomoc

Peter Košč mal podľa spisu Gorila pod palcom tajnú službu, kde si za Jozefa Magalu dosadil viacerých sebe blízkych ľudí. Samotnému šéfovi SIS v tom čase robil poradcu. Dodnes je podľa všetkého na vplyvnej pozícii v SIS jeho brat Pavol.

Pán X má nadštandardné vzťahy s väzobne stíhaným dnes už exšéfom SIS Vladimírom Pčolinským, bývalými policajným funkcionárom a zároveň aktuálne megatop kajúcnikom Bernardom Slobodníkom a viacerými inými policajtami, politikmi, advokátmi a tiež s novinármi. S viacerými chcel v minulosti založiť investigatívny portál a aj keď to nevyšlo, zásobuje ich informáciami.

V prípade podplácania špeciálneho prokurátora pána X zastupuje Eva Mišíková, ktorú v právnických kruhoch volajú Ikona. Mišíkovej dcéra dostala prácu na NBÚ v čase keď ho viedol už spomínaný Jozef Magala.

Keď sa Košča 23. marca pokúsila zadržať polícia, no vopred si nezistila, či je alebo nie je doma v Pezinku a nenašla ho tam, Mišíková tvrdila, že Košč komunikuje s vyšetrovateľom a po skončení dovolenky sa zo zahraničia vráti na Slovensko. Potom zase vravela, že Košč dostal krátko pred plánovaným príletom Covid 19 a v zahraničí sa zdrží dlhšie. Následne médiám uvádzala, že je na neho vydaný zatykač, ale žiadny zatykač na neho vydaný nebol. Neskôr sa priznala, že ona s Koščom vlastne ani nekomunikuje a informácie jej sprostredkúva jeho brat. (Nie je známe, ktorý. Či ten, ktorý je šéfom personalistiky v SIS, alebo ďalší.)

Mišíková spolu s ďalšími dvomi advokátmi obhajovala Mareka Trajtera, obžalovaného z vraždy Romana Deáka. Marek Trajter je Koščov blízky priateľ, vypovedalo o tom v procese so sýkorovcami viacero svedkov. Na známeho Mareka Trajtera mal napísané falošné doklady šéf sýkorovcov Róbert Lališ a o jeho blízkom vzťahu a schôdzkach s Trajterom svedčilo rovnako viacero ľudí. Voči Trajterovi trestné stíhanie zastavili pre premlčanie.

A to nie je všetko. Mišíková prevzala obhajobu aj iba minulý týždeň obvineného šéfa protizločineckého oddelenie NAKA odbor Bratislava – Jána Káľavského, ktorého podozrievajú z vynášania informácií aj Petrovi Koščovi.

Sudca Okresného súdu Bratislava 3 Roman Fitt nevzal Káľavského do väzby. Prokurátor podal sťažnosť, o ktorej bude vo štvrtok 28. mája rozhodovať senát Krajského súdu v Bratislave.

Lipšic vedel o podozreniach

Poškodených rodičov Romana Deáka začal už vo finále procesu zastupovať vtedy ešte advokát Daniel Lipšic. Mal tak prístup do vyšetrovacieho a súdneho spisu, v ktorom boli tisícky strán o samotných sýkorovcoch a v spisoch bolo množstvo výpovedí a materiálov vrátane elektronickej komunikácie mafiánov o únikoch citlivých informácií z polície smerom k spomínanej zločineckej skupine. Podľa výpovedí svedkov – sýkorovcov, Kýbel a jeho senecký námestník Martin Bihari alias Rus ušiel aj vďaka Jozefovi Rehákovi.

Reháka alias Doda do čela utajeného útvaru polície dosadil v roku 2010 vtedajší minister Daniel Lipšic. Súčasný minister práce Milan Krajniak robil Lipšicovi v tom istom čase poradcu pre rómsku problematiku. Tvrdí, že Reháka im poradili policajti, ktorým dôverovali. Zároveň však o Rehákovi napísal článok, v ktorom ho ako funkcionára SIS podozrieva zo skartácie nahrávky Gorily.

Lipšic bol aj obhajcom kajúcnikov už spomínaného Slobodníka či exnámestníka SIS Borisa Beňu, ktorého si do vedenia tajnej služby vybral Vladimír Pčolinský. Jeho obhajkyňou je Eva Mišíková, ktorá ako som už spomenula zastupuje aj Petra Košča, Jána Káľovského a v minulosti zastupobvala i Daniela Lipšica. Zvoliť si ju plánoval vlani v decembri aj Dodo.

A to nie je všetko Daniel Lipšic vo funkcii ministra vnútra urobil z banskobytrického krajského riaditeľa Borisa Beňu. Áno, Beňa bol riaditeľom SKaIS priamo v čase, keď vďaka policajtovi Rehákovi, Lipšicom dosadeným do čela policajného útvaru zameraného na odposluchy, dostávali sýkorovci informácie z polície a na prelome rokov 2011 a 2012 ušiel Lališ do zahraničia vo vrecku s falošnými dokladmi na meno kamaráta, Trajtera, ktorý je zase kamarát Košča.

Lališa zadržali až v októbri 2015 v Nemecku na základe informácií od Martina Bihariho, ktorého zadržali krátko predtým v Českej republike. A to iba na základe v podstate náhodných informácií od českej polície

Jozefa Reháka medzičasom senát Najvyššieho súdu SR prepustil z väzby na slobodu pre chybu dozorujúceho prokurátora Petra Kysela, ktorý chcel Reháka stíhať už pred rokmi, no prípad mu vzal vtedajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Jeho nástupcom sa stal Daniel Lipšic a za svojho námestníka si vybral Petra Kysela.

Keď sa potom v tej istej krajine stretnú politické špičky s najvyššími predstaviteľmi bezpečnostných zložiek vrátane šéfa inšpekcie Adriána Szabóa a Lipšica za jedným stolom u šéfa SIS Michala Aláča, ktorého si za svojho námestníka spolu s Borisom Beňom vybral dnes väzobne Vladimír Pčolinský, neveští to nič dobré.